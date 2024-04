O pai de Devin Haney ataca Ryan Garcia ‘Vou mandar meu filho para matar você’

Devin Haney defenderá seu título superleve do WBC contra seu rival de longa data Ryan Garcia no Barclays Center em Brooklyn, Nova York, e quando eles se enfrentaram na terça-feira no Empire State Building, as coisas atingiram um novo recorde.

Bill Haney disse a Ryan Garcia que ordenaria que seu filho Devin o “matasse”

Ryan Garcia e Devin Haney brigam aos gritos antes que um deles dê um tapa no outro

As preocupações com a saúde mental de Garcia persistem devido ao seu comportamento errático e ao uso imprudente das redes sociais desde que concordou em lutar contra Haney. Os dois rivais já lutaram seis vezes como amadores e venceram três lutas cada, mas em vez de gerar respeito mútuo, contribuíram para um crescente desprezo um pelo outro.

Durante a turnê de imprensa para promover a luta, os pais de Garcia acusaram Bill Haney, pai, treinador e empresário de Devin, de ser um “cafetão”. Desde então, a atividade de Garcia nas redes sociais também ofendeu os Haneys; Devin, assim como Garcia, 25, também expressou anteriormente preocupações compreensíveis de que seu oponente não conseguiria chegar ao ringue.

Os Haney foram cercados por seus extravagantes seguranças no confronto no Empire State Building, ao qual Garcia compareceu apenas com seus pais e o treinador Derrick James.

Foi quando Garcia estava sozinho que Bill Haney começou a fazer as ameaças que repetia em uma aparente tentativa de evitar qualquer possível mal-entendido, e as repetiu novamente quando Lisa, a mãe de Garcia, chegou e pôde ouvir.

“Vou mandá-lo para matar você”, disse Bill Haney. “Você desrespeita o país; você desrespeita o povo; se você não respeita a religião, você será condenado e eu enviarei meu filho para matá-lo.

“Não me importo com o que dizem sobre ele. Se você não quer vê-lo e não quer vê-lo, então não o veja. Foi suicídio para ele se inscrever [to fight] e será assassinato em 20 de abril, apesar de todo o desrespeito.

Será uma aniquilação. Não será uma surra, será uma aniquilação. Como [Ivan] Drago disse em Rocky: se ele morrer, ele morre.”

Bill Haney

“Ele desrespeitou o boxe e desrespeitou as pessoas. Ele desrespeitou o esporte, e se ele morrer, ele morre, assim como Drago disse.

A ironia de Bill Haney acusando Garcia de “desrespeitar” o esporte aparentemente passou pela sua cabeça. “Sra. Garcia, você não pode parar com isso agora”, ele continuou quando Lisa Garcia chegou. “Ficou real. Ficou real. Ficou real. Ficou real. Sim, ficou real.