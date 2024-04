O pedido de Emma Stone surpreende seus fãs ao pedir para ser chamada por seu nome verdadeiro

At 35, Emma Stone é uma atriz consagrada em Hollywood e uma estrela graças aos seus dois Oscars de melhor atriz feminina por ‘La La Land’ e ‘Pobres Coisas’.

No entanto, apesar de sua já extensa carreira, a atriz do Arizona levantou a voz em uma entrevista ao The Hollywood Reporter para pedir ao mundo que pare de usar o nome artístico dela e use o nome verdadeiro.

Emma Stone chama Taylor Swift de idiota no palco do Globo de Ouro

Enquanto Pedra conversou com sua co-estrela de ‘Curse’ Nathan Fieldera atriz disse algo que poucos esperavam, visto que sempre foi conhecida como Emma Stone desde que ela começou sua carreira.

“Eu gostaria de ser Emily” disse a atriz, que tem vários projetos pela frente.

Por que Emily Stone mudou seu nome para Emma?

Em seu depoimento, ela explica que o único motivo pelo qual decidiu que seria chamada Emma Stone quando ela começou sua carreira foi porque descobriu que havia outra pessoa com nome semelhante na SAG-AFTRA. A pessoa a quem ela se refere é Emily Pedramas agora tudo parece ter mudado.

“Então eu surtei alguns anos atrás. Por alguma razão, pensei: ‘Não posso mais fazer isso. Basta me ligar Emily‘”, esclareceu ela. Na verdade, ela revelou que seu parceiro em ‘The Curse’ tem outra maneira de se referir a ela: “Ele me chama de Em, o que é mais fácil.” Não a chamei de Emma, ​​embora ela tenha indicado que se um fã se referisse a ela dessa forma, ela também não o corrigiria.

O fato de que Pedra tomou a iniciativa e pediu isso publicamente fez reagir seus fãs, que no X (antigo Twitter), deixaram claro que apoiarão a atriz: “Que bom que Emily Pedra pede aos fãs que a chamem pelo nome verdadeiro! É triste que sua profissão exija um nome único.”