O pedido de visto do Príncipe Harry foi entregue ao juiz, que decidirá se os tornará públicos

Príncipe Harry o pedido de visto foi entregue a um juiz dos EUA. A notícia chega depois que advogados de O presidente Joe Biden A administração confirmou que havia cumprido uma ordem judicial.

Interessado em Status de imigração do Príncipe Harry nos Estados Unidos cresceu depois que uma ação judicial foi movida pela The Heritage Foundation. O think tank conservador apresentou um pedido da Lei de Liberdade de Informação para Hdocumentos de imigração de Arry para ser tornado público para ver se ele mentiu sobre seu uso de drogas no passado.

A fundação argumenta que era um direito saber se o Duque de Sussex recebeu tratamento favorável por causa de seu status real.

atormentar admitiu consumir drogas, incluindo cannabis, cocaína, cogumelos mágicos e ayahuasca em seu livro de memórias Spare.

O que o arquivamento afirma

“O réu, o Departamento de Segurança Interna dos EUA, respeitosamente informa ao tribunal que cumpriu a ordem do tribunal de 7 de março de 2024, apresentando declarações com anexos ex parte in camera [in private] revisão”, diz o processo judicial de acordo com a Newsweek.

O processo afirmava que o documento foi enviado por meio de um link criptografado.

No início do processo, o Departamento de Segurança Interna afirmou que não consegui liberar os documentos pois seria uma violação de privacidade.

“Os tribunais sustentam consistentemente que o visto ou o status de imigração de uma pessoa são informações privadas e pessoais isentas de divulgação”, afirmaram.

“Especificamente, os registros revelariam os tipos de documentos que Príncipe Harry costumava viajar para os Estados Unidos, seu status de admissão e quaisquer benefícios de imigração ou não-imigração que ele possa ter buscado.”

As autoridades de imigração dos EUA perguntam regularmente sobre o uso de drogas em pedidos de visto, embora reconheçam o uso passado não resulta automaticamente em rejeição.

A Heritage Foundation apresentou um pedido de liberdade de informação no ano passado para descobrir se Harry mentiu nos documentos do seu visto.

“De novo, atormentar admitiu publicamente o uso extensivo de drogas ilegais”, Nilo Gardinerdiretor do think tank, afirmou anteriormente.

“O que afirmamos que isso significa? Isso atormentar parece ter recebido tratamento especial: o DHS fazia vista grossa se o príncipe respondia a verdade, ou olhava para o outro lado se o príncipe mentia no seu pedido de visto. Qualquer ação seria errada.”