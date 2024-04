O Philadelphia 76ers tem um plano para atrair LeBron James para jogar ao lado do filho Bronny

Nai que sabemos Bronny James estará declarando para o Draft da NBA de 2024, há vários times lutando para ver se têm o que é preciso para convencer LeBron James a jogar por eles. Um anúncio de Bronny isso está provando ser um dos mais importantes dos últimos anos porque LeBron tem sido muito claro sobre suas intenções. Tudo o que ele quer é jogar ao lado do filho mais velho e depois se aposentar. Qualquer equipe que conseguir fazer isso terá Lebron James em suas fileiras por tempo indeterminado. Embora haja muitas dúvidas de que Bronny será levado por qualquer equipe no primeiro turno devido aos seus recentes resultados na USC, todas essas equipes estão pensando em contratar LeBron James como parte do pacote.

Entra no Philadelphia 76ers

No início da semana, uma equipe já manifestou interesse em tentar convocar Bronny James e confia que LeBron James fará o mesmo. A intenção deles é fazer uma jogada por Bronny durante o Draft para que tenham a chance de roubar LeBron do Los Angeles Lakers. Sam Vecenie, do Athletic, está convencido de que o Philadelphia 76ers é o time que provavelmente tentará roubar Bronny James debaixo do nariz do Lakers. Ele considera que os Sixers são uma das opções mais viáveis ​​devido à sua infraestrutura. Eles já têm Joel Embiid e Tyrese Maxey como estrelas internas, mas adicionar LeBron seria uma surpresa bem-vinda.

Porque apesar do desejo de LeBron James de jogar ao lado do filho, há também o aspecto competitivo de tomar a decisão de se mudar novamente para uma cidade diferente. Qualquer time que escolher Bronny também terá que apresentar a LeBron James um plano adequado para pelo menos competir por campeonatos. Caso isso não aconteça, as chances do time conseguir pai e filho são inexistentes. Por enquanto, são os Sixers que esperam que isso aconteça, mas haverá outras equipes envolvidas no Draft que poderão se tornar novas opções para Bronny.