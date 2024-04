O plano da NBA para capitalizar a fama de Caitlin Clark e levar seu estrelato para o próximo nível

Caitlin ClarkO estrelato de está prestes a atingir outro nível. Abril é o mês mais importante do Hawkeyes de Iowa vida da armadora – em menos de duas semanas, ela será escolhida como número 1 geral pelo Febre Indiana no Rascunho WNBA 2024. Mas enquanto isso, Clark está tentando levar Iowa ao seu primeiro campeonato nacional antes de dizer “adeus” ao NCAAe ela arrastou o Olhos de falcão de volta ao Últimos quatro na noite de segunda-feira, em uma vitória difícil sobre o atual campeão Tigres da LSU.

Mas quando a carreira universitária de Clark termina, o WNBA — e a NBA – tem planos para ela, e eles já estão começando a tomar forma. Um relatório de terça-feira afirmou que o Associação está pronto para envolver Clark na próxima temporada Fim de semana das estrelasapós o sucesso da disputa de 3 pontos desta temporada entre Liberdade de Nova York guarda Sabrina Ionescu e a Guerreiros do Golden State‘ Stephen Curry.

Insider da NBA Shams Charania informou que Clark está planejando participar de uma competição dois contra dois de 3 pontos em Centro de perseguiçãoonde seu companheiro de equipe estaria…Klay Thompson, Currycompanheiro de chapa de longa data do Guerreiros. Incluir Clark – que ainda não pisou na WNBA – nas festividades do All-Star Weekend como novato certamente geraria debate, mas a NBA entende que Clark é um grande atrativo, com Torneio Feminino da NCAA classificações este ano quebrando recordes anteriores enquanto os fãs assistem para ver o que o jovem de 22 anos fará a seguir.

Thompsono futuro em São Francisco está no ar e ele pode deixar o Warriors – o único time pelo qual jogou – como agente livre neste verão. No entanto, seu legado com Estado Dourado é tão significativo que é lógico que haveria poucos problemas em combiná-lo com Clark contra Curry e Ionescu – outrora adversários, mas em breve serão parceiros no crime, se Charâniaé digno de crédito o relatório de.

A celebridade de Clark cresce após a vitória na LSU

A NBA – e todas as outras organizações adjacentes ao basquete – querem um pedaço de Clark à medida que o início de sua carreira profissional se aproxima. Clark na segunda-feira perdeu um jogo “assinatura” na revanche da final nacional com LSUpontuação 41 pontos e fornecendo 12 assistências no Vitória por 94-87 que mostrou praticamente todos os seus pontos fortes na quadra.

Clark fez nove pontos de 3 – empatando um recorde de torneio – e contornou as primeiras reviravoltas para ajudar o Olhos de falcão em uma liderança intransponível no terceiro trimestre. A maior artilheira de todos os tempos da NCAA tem recebido cada vez mais comparações com Curry – o melhor arremessador de 3 pontos de todos os tempos da NBA – por seu alcance de profundidade e pelo valor de entretenimento que ela oferece como uma competidora feroz.