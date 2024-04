O plano de jogo de Bo Nickal para Khamzat Chimaev: ‘Derrube-o, faça uma boneca de pano, jogue-o por aí’

Bo Nickal sabe que tem a atenção de Khamzat Chimaev.

O lutador tricampeão da NCAA e promissor peso médio continuou sua ascensão no último sábado com uma finalização no segundo round sobre Cody Brundage na abertura do pay-per-view do UFC 300. A luta marcou a primeira vez que Nickal viu um segundo round em sua carreira nascente no MMA, mas mesmo assim preservou seu recorde profissional invicto de 6-0. Todas essas seis vitórias terminaram em paralisações.

Contudo, um homem em particular não ficou impressionado: Khamzat Chimaev. Os dois trocaram farpas durante grande parte do ano passado e, após a luta, Chimaev postou nas redes sociais que A luta livre de Nickal era “grandes touros ***”. Ao ver isso, Nickal ficou encantado.

“Eu adorei”, disse Nickal na quarta-feira A hora do MMA. “Acho que o fato de ele estar reconhecendo isso, e acho que ele vê o que está por vir também, acho que é bom para todos. Bom para mim, bom para ele, bom para o esporte. Então vamos fazer essa luta acontecer.

“Eu gostaria apenas de dizer, em resposta a isso, ei, contra quem você estava lutando no 5-0, mano? Algum cara aleatório na Europa? Estou lutando no UFC no UFC 300, então há níveis para isso. E acho que as pessoas só precisam me conhecer. Quanto mais eles me conhecerem, mais perceberão que, ei, eu sou aquele cara, e não há nada que alguém possa fazer sobre isso. Eu não ficaria surpreso se, quando lutarmos, eu fosse um favorito de -1000, o mesmo que fui contra todas essas outras pessoas.”

Nickal, 28, incitou Chimaev sobre uma luta potencial desde que ingressou formalmente no UFC em 2023. O lutador condecorado é amplamente considerado um dos maiores prospectos de todo o MMA, e até agora seus resultados no UFC validaram esse hype. Nickal ganhou duas finalizações no primeiro round sobre Zachary Borrego e Donovan Beard no UFC Série de concorrentesentão deu o pontapé inicial na promoção com finalizações rápidas de Jamie Pickett e Brundage imprensadas entre um nocaute de 38 segundos sobre Val Woodburn.

Nickal sabe que a luta de Chimaev será para um futuro distante, mas está confiante de que será capaz de lidar com o invicto checheno tão facilmente quanto fez com Brundage quando eles se encontrarem.

“Acho que faria com ele o que fiz com esse último cara: derrubá-lo, enrolá-lo com uma boneca de pano, jogá-lo ao redor”, disse Nickal. “Ele não é um grande jogador dos anos 85, ele fica cansado. Então o primeiro round dele vai ser um pouco melhor, mais competitivo? Provavelmente. Mas se essa luta dura cinco rounds, não acho que ele aguente cinco rounds, para ser honesto. E isso é, para mim, uma espécie de avaliação geral. Será difícil no começo? Ele vai vir até mim? Absolutamente. Mas não acho que ele será capaz de realmente me machucar ou fazer qualquer coisa que cause tanto dano que eu não consiga apenas aumentar a distância para ele enquanto a luta continua.”

Por enquanto, Chimaev está exatamente onde Nickal espera estar no futuro – bem no meio da conversa pelo título dos médios. Depois de despachar seus primeiros sete oponentes do UFC, a maioria dos quais ele lidou com facilidade, Chimaev deve enfrentar o ex-campeão Robert Whittaker no dia 22 de junho, na atração principal da viagem de estreia da promoção à Arábia Saudita.

Nickal não se importa muito com quem vence o confronto, embora reconheça que se Chimaev vencer, isso apenas transformará um confronto inevitável com “Borz” em uma luta maior. Então, nesse sentido, ele está torcendo egoisticamente para que seu rival tenha uma noite de sucesso – e Nickal acredita que as críticas que Chimaev tem enfrentado desde sua difícil vitória sobre o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman são exageradas.

“Acho que sempre que há elogios e entusiasmo sobre alguém, provavelmente isso vai longe demais. Mesmo comigo mesmo, acho que isso pode sair do controle rapidamente”, disse Nickal. “E há o lado negativo, há o lado positivo, e então a realidade provavelmente está em algum lugar no meio de todos. E então eu acho que, considerando tudo isso, acredito que com suas habilidades, ele ainda pode ser campeão, e ele construiu uma reputação tão grande que os caras têm medo dele. Tipo, eu garanto que Whitaker tem medo de ser derrubado, só por causa de seu estilo e do que ele tem sido capaz de fazer. Independentemente de ele e Usman terem tido uma briga acirrada, ele construiu essa reputação e a solidificou.

“A diferença comigo é que também construí minha própria reputação, também sei do que sou capaz e sei com certeza que há zero chance de ele fazer isso comigo, que é seu trunfo mais forte. Então eu acho que o aspecto da reputação tem muito a ver com isso, e por que ele venceu as lutas do jeito que as venceu, e por que ele compete do jeito que compete. Mas acho que ele tem habilidades que podem ser o campeão.”

Quanto ao seu futuro imediato, Nickal já tem como meta retornar à ação no final de julho ou início de agosto.

“Quero começar a abordar a classificação aqui em breve”, disse Nickal. “É engraçado, porque uma vez que você entra no ranking, você não precisa realmente lutar [everyone]. São 15 caras classificados, não preciso lutar com 15 caras para conseguir o cinturão, né? Eu só preciso lutar contra dois ou três. Então é assim, se eu lutar com um cara ranqueado, é viável que dentro de seis meses eu esteja lutando pelo cinturão.

“Então eu acho que quero talvez mais um ou dois caras que sejam um pouco melhores fora do ranking, e então talvez no início do próximo ano comece [on] caras ranqueados, e depois talvez 2025, brigar pelo cinturão. Então é aí que eu vejo isso indo.”