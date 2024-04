O preço que você terá que pagar pela camisa muito limitada do Barcelona e Karol G

Tsua temporada, Barcelona fizeram uma escolha única ao apresentar o logotipo do Spotify na frente de suas camisetas.

No entanto, para o tão esperado El Clássico contra o Real Madrid, o patrocínio do clube ao serviço de assinatura de áudio ganhará um toque especial. Em vez do habitual logotipo do patrocinador, Barcelona exibirá orgulhosamente o emblema de um artista renomado. O artista selecionado para esta homenagem não é outro senão A sensação colombiana Karol G.

Karol G responde a um incidente inesperado durante um show após ser atingida por um objetoTwitter

Para celebrar esta colaboração, o FC Barcelona lançará ‘Camisetas FC Barcelona x Karol G’. As camisas estarão disponíveis para compra a partir de sexta-feira, 12 de abril, tanto na Bara Store quanto na loja online oficial do clube.

Quanto custará a camisa?

A coleção inclui duas edições distintas: a ‘FC Barcelona x KAROL G Limited Edition’, com camisas de 1899 custa 399,99 euros cada, e o ultra-exclusivo ‘FC Barcelona x KAROL G Signed Limited Edition’, composto por apenas 22 unidades, autografado por jogadores participantes tanto do Clsico contra o Real Madrid quanto do jogo da La Liga F contra o Villarreal, ao preço de 2.999,99 euros.

SpotifySpotify/EFE

A estreia da camisa FC Barcelona x Karol G coincidirá com o Jogo da seleção feminina da La Liga F contra o Villarreal no sábado, 13 de abril. Esta ocasião histórica marca a primeira aparição de O icônico emblema do coração pontiagudo de Karol G na camisa do clube, significando um marco significativo nesta parceria única.

Uma semana depois, no domingo, 21 de abril, durante o tão aguardado El Clsico contra o Real Madrid, no estádio Bernabu, a equipe masculina do FC Barcelona ostentam orgulhosamente o mesmo emblema em sua camisa. Este símbolo transcende as fronteiras de género e as rivalidades desportivas, enfatizando a unidade e uma paixão partilhada pelo desporto.

Fãs e entusiastas podem agora adquirir estas camisas de edição limitada, capturando a essência deste colaboração inovadora entre o FC Barcelona e Karol G. As camisas não apenas celebram o futebol, mas também servem como uma homenagem ao vibrante mundo da música e da arte, reunindo dois reinos influentes em uma exibição harmoniosa de criatividade e fandom.

Não perca a chance de possuir um pedaço desta parceria histórica e mostrar seu apoio a FC Barcelona e Karol G em grande estilo.