O presidente da NCAA, Charlie Baker, compartilha preocupações sobre apostas e Caitlin Clark

Presidente da NCAA, Charlie Baker já vem pressionando os estados com apostas legais para proibirem as apostas em desempenhos individuais para atletas universitários.

No entanto, ele está recebendo lembretes constantes de quão difundido isso se tornou e quão grande será o desafio de administrá-lo – mesmo durante o ponto alto da Final Four feminina com a superestrela de Iowa. Caitlin Clark que gerou enormes audiências de TV.

“Algum de vocês notou quanto tempo é gasto na TV a cabo sobre o desempenho de Caitlin Clark no primeiro jogo e na liderança do segundo jogo?” Baker disse aos repórteres na noite de segunda-feira, pouco antes do jogo do campeonato masculino da NCAA entre UConn e Purdue.

“É realmente sobre isso que deveríamos estar falando no meio de uma Final Four feminina?”

Baker postou uma declaração nas redes sociais em meados de Loucura de março expressar preocupações sobre ameaças à integridade da competição e assédio aos atletas por parte de apostadores irritados com os seus resultados. Pouco antes do jogo final da temporada de basquete masculino, Baker chamou as apostas prop de “extremamente problemáticas” para atletas universitários e destacou um esforço bem-sucedido para fazer com que alguns estados como Ohio, Vermont e Maryland removessem as prop bets em atletas universitários online e em apostas esportivas.

Ele também observou que há um longo caminho a percorrer para resolver o problema.

“Estamos no topo do primeiro turno neste aqui”, disse Baker. “E acho que é muito importante reconhecermos que esta será uma questão desafiadora. Precisamos realmente levar a sério o fato de que os estudantes-atletas estão cercados por uma grande porcentagem de seus colegas de classe e de escola que apostam em esportes, o que é um problema por si só.”

Histórias de atletas sendo assediados inúmeras vezes

Histórias de atletas sendo assediados por questões relacionadas a apostas surgiram inúmeras vezes durante o torneio da NCAA, como a do grande homem da Carolina do Norte Armando Bacot.

“Achei que joguei muito bem no último jogo”, disse Bacot antes da derrota no Sweet 16 para o Alabama. “Mas eu olhei para meus DMs e acabei, tipo, 100 mensagens de pessoas me dizendo que eu era péssimo e coisas assim porque não consegui rebotes suficientes.”

Baker disse que a NCAA contratou uma empresa para fazer o que ele chamou de trabalho de vigilância nas redes sociais “para perseguir coisas direcionadas a treinadores, jogadores e dirigentes”.

“Se eles virem algo que considerem inapropriado, eles notificarão a plataforma e pedirão que fechem essas pessoas pelo resto do torneio”, disse Baker. “E se eles virem coisas que os preocupam, eles notificam as autoridades. E isso aconteceu em alguns casos.”

No entanto, Baker rejeitou as preocupações sobre a mensagem confusa do NCAA seleciona Las Vegas, capital do jogo como anfitrião da Final Four de 2028. Ele se concentrou em como as pessoas conseguiram derrotar as barreiras tecnológicas para apostar em esportes, mesmo quando isso não é legal em seus estados.

“Para mim, trata-se menos de onde seus eventos acontecem e muito mais do que você pode fazer com tecnologia e parceiros para políticas – espero que leis em alguns casos – para fornecer proteção e apoiar estudantes-atletas”, disse Baker, “porque eles são os que ficam meio arrasados ​​com muito disso.”