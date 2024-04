O presidente do WBC quer revolucionar o boxe com um movimento sem precedentes para Usyk vs Fury

BOxing sempre foi cheio de controvérsia, seja justificado ou não. Julgar o esporte é um processo subjetivo, que às vezes leva a scorecards confusos.

Apesar disso, muitos acreditam que algumas lutas são fraudadas em benefício de determinados lutadores ou promoções. É por isso que muitos estão sempre preocupado quando grandes lutas se resumem aos placares dos juízes.

6 juízes para Oleksandr Usyk vs Tyson Fury?

Com uma enorme luta pelo título indiscutível entre Oleksandr Usyk e Fúria de Tyson iminente, Presidente do WBC, Mauricio Sulaimain quer tomar todas as medidas de precaução. Ele falou com Cena de boxe em uma entrevista franca.

Quanto mais juízes altamente qualificados tivermos trabalhando juntos, melhor. Se você brigar quando dois juízes não tiverem uma boa noite, essa briga será decidida por 2 a 1 por cartas ruins. Se isso acontecer com seis juízes, o lutador correto vence por 4-2. Tivemos muitas decisões divididas e brigas por decisão da maioria nos últimos meses. Isso não está bem. Mauricio Sulaimain, via BoxingScene

Sulaimã quer seis juízes para a luta Usyk-Fury, a fim de evitar qualquer tipo de decisão injusta.

O presidente do WBC claramente não ficou entusiasmado com os scorecards do Isaac Cruz x Rolly Romero luta, onde juiz Chris Flores na verdade, tinha Romero à frente antes da vitória de Cruz na paralisação. Flores foi alvo de muitas críticas, já que o dois outros juízes levaram Cruz a vários rounds.

A subjetividade no boxe pode ser uma coisa boa, mas não quando começa a ficar suspeita.