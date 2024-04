O presidente do WBC teme pelo cérebro de Mike Tyson se ele enfrentar Jake Paul em 20 de julho

Ódentre as múltiplas vozes autorizadas que expressaram sua preocupação sobre Mike Tyson bem-estar, talvez a opinião mais sólida tenha vindo de Presidente do WBC, Mauricio Sulaiman. Ao longo de sua carreira como chefe do Conselho Mundial de Boxe, Sulaiman esteve lá durante toda a corrida de Mike Tyson, quando ele estava no auge. É evidente que Sulaiman tem uma queda pelo peso pesado. Após o anúncio de sua luta contra Jake Paulo aconteceu, Sulaiman não disse nada sobre o evento, mas disse agora. Sulaiman conversou com OLBG sobre o evento que será transmitido pela Netflix. Ele não está feliz e continua cansado da saúde de Mike Tyson.

Sulaiman toma cuidado com Mike Tyson levando um soco na cabeça

Aqui está o que Sulaiman disse: “Mike é uma lenda e uma lenda inacreditável que tem tantas coisas boas e é excelente. Ele teve um final muito feio em sua carreira no boxe, mas estava fora de forma e em uma fase completamente problemática de sua vida . Quando o mundo precisava de entretenimento durante a pandemia, ele se levantou e lutou contra Roy Jones Jr. Ele parecia sensacional e fez exatamente o que todos esperávamos: ser uma exibição. Ele não tentou machucar Roy; foi apenas uma bela demonstração de habilidades. Desta vez com Jake Paul é diferente. Ele é um lutador jovem, forte e com grandes seguidores nas redes sociais e se for uma exibição então temos que apoiá-la, é bom para o boxe. Então, vamos apoiá-la e faça com que seja um grande evento para as crianças admirarem Mike Tyson e Jake Paul.”

Sulaiman também continuou tentando fazer as pessoas entenderem a gravidade da situação de Mike Tyson: “Toda luta é perigosa, independentemente da idade, independentemente de qualquer coisa, um soco pode mudar sua vida. Fazemos nosso melhor esforço no WBC para minimizar os riscos para todos os lutadores para quando vão para o ringue. Mudamos o esporte nos últimos 60 anos com tantos exames médicos, pesagens de precaução, os 15 a 12 rounds, a pesagem do dia anterior e as luvas e o anel. são tantas coisas que introduzimos que deram certo, então tudo é para a saúde deles e para o benefício dos lutadores. Qualquer luta em qualquer nível é uma preocupação”.