O presidente Joe Biden zomba de Donald Trump no jantar de correspondentes da WH

Jost: Quão revigorante é ver um presidente em um evento que não começa com um oficial de justiça dizendo para todos se levantarem? E, gostaria de salientar, já passa das 10:00, Sleepy Joe ainda está acordado. Enquanto Trump passou a última semana adormecendo no tribunal todas as manhãs. pic.twitter.com/GqNfcXH8nK

-Acyn (@Acyn) 28 de abril de 2024

