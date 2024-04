O Príncipe Harry saiu sem a Páscoa porque seus filhos, Archie e Lilibet, perderam as tradições reais

Aé Páscoa as festividades envolveram a Família Real num turbilhão de tradição e união, uma ausência notável lançou uma sombra sobre as celebrações.

Meghan Markle não consegue impedir o Príncipe Harry de procurar e ajudar em uma aparição pública

A família do Príncipe Harry perdeu tradições que remontam à Rainha Vitória

O Príncipe Harry, agora distanciado de suas raízes reais e residindo em Califórnia com sua família, perdeu o querido Páscoa planos e tradições novamente. Seus filhos, Archie e Lilibetenunca passaram férias com parentes no Reino Unido.

O afastamento da família, consequência da decisão de Harry e Meghan de se afastarem dos deveres reais em 2020, pesou muito sobre Harry lembre-se disso Páscoa.

Comentarista real Tom Quinnlançando luz sobre as emoções nos bastidores, compartilhadas com o Espelho em entrevista exclusiva a melancolia atormentar deve estar vivenciando.

A rotina habitual de domingo de Páscoaum encontro consagrado pelo tempo em Capela de São Jorge de Windsor seguido de um almoço tradicional, teve lugar especial no Harry coração.

Não eram apenas os rituais que ele apreciava, mas também a oportunidade para os seus filhos se relacionarem com os primos, uma tradição comovente que remonta a Rainha Vitória era.

Quinn disse “Harry sempre gostou dessa tradição porque conheceu um público adorador por um curto período. Mas o que realmente vai deixar Harry chateado este ano é que seus filhos perderão a caça aos ovos de Páscoa que acontecerá depois.”

Ele também acrescentou, “É claro que isso teria dado a Archie e Lillibet a chance de conhecer George, Charlotte e Louis. A rixa familiar vai evitar isso e Harry vai sentir isso profundamente.”

O Sussexagora vivendo na opulenta Montecitofaltou não só às reuniões públicas, mas também aos momentos íntimos familiares, como o Caça aos ovos de páscoa que seguiu as formalidades.

Harry abordou o significado da Páscoa em seu recente livro de memórias

Para Harry, isso Páscoa estava tingido de nostalgia e saudade, evocando memórias de seu livro de memórias, Poupar.

Lembranças de tempos mais simples, quando Páscoa significava mais do que apenas ovos de chocolate, destacando os profundos laços familiares agora tensos pela distância e pelas circunstâncias.

Em um trecho comovente de suas memórias, Harry contou momentos em que as tensões familiares ofuscaram o espírito natalino.

Ele refletiu sobre o “simples domingos de Páscoa” gasto em Capela de São Jorgerelembrando o calor da união familiar.

Vale ressaltar que em Domingoo rei Carlos fez sua primeira aparição pública proeminente desde seu recente diagnóstico de câncer, acompanhado por Rainha Camila.

No entanto, a ausência de Príncipe William e a Princesa Catarina, devido aos problemas de saúde desta última, sublinharam os desafios da família.

Apesar da separação física, atormentar continua ligado à sua terra natal, com planos de retornar em Poderia para o Serviço do 10º aniversário da Invictus Games.

A possibilidade de um reencontro privado com seu irmão, Príncipe Williamsurge, oferecendo um vislumbre de esperança em meio às tensões persistentes.