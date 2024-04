O príncipe Philip tinha um apelido para Meghan Markle que ele ‘nunca diria na cara dela’

Tele está atrasado Príncipe Filipe tinha um apelido para Meghan Markle que ele nunca diria na cara dela, fornecendo uma visão sobre o relacionamento deles.

Um especialista real sugeriu que havia uma mensagem brutal por trás do apelido de que o duque de Edimburgo tinha para o Duquesa de Sussex.

Foi relatado que Philip, que morreu em 2021, era muito ‘cauteloso’ com Markle e achava que isso não seria bom para o Família real.

O apelido incomum

Especialista real e biógrafo Ingrid Seward disse que viu “semelhanças” entre Meghan e Wallis Simpsona falecida duquesa de Windsor, e a apelidou com um apelido que ligava as duas mulheres.

Falando ao GB News, Seward explicou: “Eu acho Príncipe Filipe era muito astuto com as pessoas e nem sempre via o que havia de ruim nelas, ele tentava ver o que havia de bom nelas. Eu acho que ele simplesmente não conseguia fugir do fato [of the] semelhanças entre Meghan e Harry e Edward e a Sra. Simpson.”

Ela acrescentou: “Existem tantas semelhanças, é por isso que ele costumava chamá-la de Duquesa de Windsor, quero dizer, não na cara dela. [the abbreviation for Duchess of Windsor].

“Um dos poucos cautelosos em sucumbir à ofensiva de charme (de Meghan)… foi o príncipe Philip. A partir do momento em que detectou sua aparente semelhança com Wallis, ele se referiu a ela como DoW.”