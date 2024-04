O príncipe William e a princesa Kate oferecem um gesto para acabar com a rivalidade entre o príncipe Harry… mas Meghan o faz esnobado

Príncipe William e Princesa Kate estão fazendo o máximo para acabar com a rivalidade de longa data entre a Família Real e Príncipe Harry e Meghan Marklede acordo com um especialista real.

O duque e a duquesa de Sussex têm um relacionamento tenso com a realeza depois de deixarem suas funções em 2020. E isso inclui o príncipe e a princesa de Gales, que tendem a ficar do lado Rei Carlos e Camilla, a rainha consorte, em sua amarga briga com Harry.

Meghan Markle não consegue impedir o Príncipe Harry de procurar e ajudar em uma aparição pública

No entanto, o autor real Tom Quinn afirmou que William e Kate tomaram medidas para descongelar as relações entre os dois lados e chegar a uma conclusão amigável.

Eles estenderam um ramo de oliveira a Harry e Meghan, incentivando-os a trazer seus filhos, Príncipe Archie e Princesa Lilibete, ao Reino Unido para uma visita. No entanto, entende-se que a ex-atriz de Suits, 42, se recusou a jogar bola – colocando-os de volta na estaca zero.

“Não tem jeito Meghan traria as crianças para o Reino Unido”, Quinn disse ao The Mirror. “William e Kate sugeriram que Meghan e atormentar trazer os filhos e que os dois casais e suas famílias tentam fazer as pazes, mas a sugestão não leva a lugar nenhum até agora.”

Harry e Meghan moram com seus filhos na Califórnia e passam pouco tempo com a família real. Archie e Lilibet puderam se encontrar com a realeza durante o Jubileu de Platina da falecida Rainha Elizabeth II em 2022, mas não puderam vê-la antes de ela falecer no final daquele ano, em setembro, aos 96 anos, após uma visita planejada ter sido cancelada.

Tensão entre Harry e William

Meghan e Harry não estão atualmente próximos de William e Katee os Sussex não esconderam que documentaram sua antipatia na polêmica entrevista com Oprah Winfrey em 2021, bem como em sua série documental da Netflix.

atormentar também fez uma série de acusações sobre seu irmão e sua cunhada em suas memórias ‘Spare’, onde o ex-militar abriu suas brigas com William seguindo os comentários de seu irmão mais velho sobre sua esposa.

No livro, o duque de Sussex afirma que William supostamente ligou Meghan “difícil”, “rude” e “abrasivo”. atormentar também afirmou que seu irmão “me agarrou pelo colarinho, rasgando meu colar, e me derrubou no chão”, e parece que é necessário mais trabalho antes que os irmãos sequer pensem em se reunir.