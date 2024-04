O proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, foi criticado por não entender como o Draft funciona

Jerry Joneso proprietário, presidente e gerente geral da Dallas Cowboystem ganhado as manchetes por seus comentários recentes sobre o Draft da NFL. Apesar de sua longa permanência na equipe, parece que Jones pode não entender completamente como funciona o processo de draft. Em uma entrevista recente, ele parecia não ter ideia do processo de propagação do próximo draft.

O Vaqueiros estão definidos para escolher o 24º lugar na primeira rodada do draft deste ano, e Jones parecia não ter entendido como a equipe conseguiu essa posição. Ele afirmou que os Cowboys conseguiram a 24ª escolha porque foram o 24º melhor time da NFL na temporada passada. No entanto, esse não é o caso. Os Cowboys estão escolhendo a 24ª posição porque perderam para o Green Bay Packers no Curinga rodada dos playoffs da temporada passada, não por causa de sua classificação na temporada regular.

Este mal-entendido levantou suspeitas entre fãs e analistas, especialmente devido ao papel influente de Jones dentro da organização. Apesar de suas afirmações anteriores de que o time estaria “all-in” nesta entressafra, os Cowboys não corresponderam a essas expectativas. No entanto, o próximo rascunho apresenta uma oportunidade para a equipe fazer mudanças significativas.

De acordo com o repórter de longa data Clarence Hill Jr. do Star-Telegram, os Cowboys tiveram o melhor histórico de qualquer time perdendo na primeira rodada dos playoffs da temporada passada. Isso significa que eles estão posicionados à frente de outras equipes como o Philadelphia Eagles, Miami Dolphins e Los Angeles Rams no projeto de ordem.

Fãs reagem aos comentários de Jerry Jones

Em resposta aos comentários de Jones, os fãs recorreram às redes sociais para expressar suas reações. Alguns criticaram a sua compreensão do processo preliminar e questionaram a sua liderança à luz do desempenho recente da equipa.

À luz destes desenvolvimentos, está claro que os Cowboys têm algumas decisões importantes a tomar no próximo draft. Como disse um analista: “Os Cowboys têm alguns buracos importantes que precisam ser tapados nesta entressafra”. Há pressão para que Jerry Jones e a diretoria dos Cowboys aproveitem ao máximo suas escolhas no draft e atendam às necessidades do time de forma eficaz.