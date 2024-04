O que faz da Finlândia o país mais feliz do mundo? O Relatório Mundial da Felicidade da ONU está compartilhando seus segredos

A Finlândia tem sido o país mais feliz do planeta nos últimos sete anos, de acordo com o Relatório do Índice Mundial de Felicidade da ONU (World Happiness Report) – e todos querem conhecer os seus segredos. Abaixo você poderá conferir o estilo de vida dos finlandeses que os mantêm tão satisfeitos, algumas dicas de viagem para uma aventura neste país nórdico, inclusive descobrir como é viver na região.

O Índice Mundial de Felicidade

O principal critério do relatório que designa o Índice Mundial de Felicidade é a avaliação através da metodologia “Escada de Cantril”, onde milhares de entrevistados classificam seu estilo de vida atual em uma escala de 0 a 10. O topo da escada representa a melhor vida possível e a parte inferior representa a pior vida possível. Em que degrau da escada você diria que se sente neste momento?

A maioria dos finlandeses certamente responderam que se sentem no topo da escada, pois a Finlândia aparece em primeiro lugar, seguida pela Dinamarca e pela Islândia. A razão pela qual os finlandeses são mais felizes do que outros resume-se a uma série de fatores, incluindo menor desigualdade de renda, elevado apoio social, liberdade de tomar decisões e baixos níveis de corrupção.

Quais são os segredos da Finlândia para a felicidade?

Educação de alta qualidade

A Finlândia possui um sistema educacional de alta qualidade que se concentra na igualdade de oportunidades e na formação de cidadãos bem informados e capazes. Isto fez com que o país tivesse uma população altamente escolarizada e, consequentemente, bem preparada para enfrentar os desafios do mundo atual.

Bem-estar social

Todos os cidadãos finlandeses possuem acesso à saúde, educação, habitação e outros serviços básicos. Isto reduz a desigualdade econômica e social e proporciona uma maior sensação de segurança e estabilidade à população.

Contato com a natureza e qualidade de vida

A Finlândia é um país de grande beleza natural, com grandes áreas de florestas e lagos, proporcionando um ambiente relaxante e rejuvenescedor para a população. Além disso, este pequeno país nórdico possui excelente qualidade de vida, com serviços públicos eficientes e baixo índice de criminalidade.

Cultura de igualdade e confiança

A igualdade e a confiança fazem parte da cultura dos finlandeses. A igualdade reflete-se na forma como o país trata os seus cidadãos e na igualdade de distribuição da riqueza. A confiança reflete-se na forma como os cidadãos se relacionam entre si e na sua confiança nas instituições públicas.

Saúde mental

A Finlândia reconheceu a importância da saúde mental e implementou políticas para a prevenir e tratar. O país possui um extenso sistema de cuidados de saúde mental, incluindo serviços de aconselhamento e terapia para aqueles necessitam.

Baixa corrupção

A Finlândia é conhecida como o país com menos corrupção. As pessoas valorizam a honestidade e a sinceridade. Como os finlandeses não se gabam nem se exibem e têm um padrão de vida minimalista, eles não sentem qualquer pressão para ganhar cada vez mais usando meios ilegais.

E o que dizer do tradicional conceito finlandês chamado ‘sisu’ (dar coragem à vida)?

A Finlândia tem uma construção cultural conhecida como ‘sisu’, usada para descrever o poder enigmático que permite às pessoas superar dificuldades significativas. O termo remonta a centenas de anos. Porém, a ideia de ‘sisu’ é muito mais antiga. É uma parte central do discurso coletivo finlandês e pode ser visto como uma filosofia de vida.

‘Sisu’ tem muito a ver com coragem, perseverança, resiliência e determinação extraordinárias diante das adversidades, promovendo o seu sentido de força interior e otimismo. É uma questão de ser realista e gerir as suas expectativas, o que define muito bem os finlandeses.

Quais “aventuras felizes” você pode experimentar em uma viagem à Finlândia?

Para começar, os finlandeses combatem o estresse caminhando por florestas, subindo colinas e mergulhando nos lagos em meio aos bosques (não importa se está calor ou frio!) – e se o país pode orgulhar-se de alguma coisa é do seu incrível patrimônio natural – a Finlândia também é conhecida como o país dos mil lagos. Você pode caminhar livremente pela natureza, montar sua barraca para acampar e até colher frutas silvestres o quanto puder comer!

O “momento sauna” também faz parte do quotidiano da população finlandesa, e claro que pode ser seu enquanto estiver por lá. É um lugar relaxante, perfeito para se desligar do estresse do dia a dia, além de ser considerada um clube social, onde as pessoas se encontram para bater um papo com amigos e até mesmo fazer negócios. Dizem até que na Finlândia existem mais sauna do que carro!

Mesmo que possa parecer bastante peculiar, nadar no inverno é na verdade uma experiência alucinante. Muitos finlandeses combinam o mergulho gelado com uma sauna fumegante, e esse é o segredo da sensação de euforia depois de um bom mergulho no inverno. Você precisa experimentar essa combinação dos opostos, quente e frio!

Além disso, na Finlândia você pode visitar a casa do Papai Noel, dormir em iglus de vidro sob a aurora boreal, explorar as ilhas e seus antigos faróis, passear por uma cidade de madeira preservada, experimentar pratos com ingredientes frescos e naturais ou ver incríveis obras de arte, ícones da arquitetura e o que há de mais moderno em design.

Talvez a celebração mais finlandesa de todas seja o Solstício de Verão, que acontece no final de junho. Se você estiver na Finlândia nesta época, poderá acende fogueiras ou tomar banho nas saunas, mas também curtir danças ao ar livre nas cidades. Mesmo fora do solstício, as noites claras do verão finlandês são perfeitas para celebrações, festas e festivais – e os finlandeses tendem a aproveitar ao máximo essa curta temporada.