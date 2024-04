O Rei Carlos abre ao público as salas do Castelo de Balmoral usadas pela Rainha em movimento histórico

Rfiéis fãs, alegrem-se. Rei Carlos tem planos aprovados para abrir ao público uma série de salas dentro do Castelo de Balmoral que nunca foram vistas antes.

Pela primeira vez na história, os turistas poderão entrar no castelo, que fica em Ballater, Aberdeenshire, para vislumbrar os quartos usados ​​pela Família Real.

Anteriormente, convidados pagantes só eram permitidos no salão de baile do Balmoral devido à natureza privada da residência.

No entanto, Rei Carlos – que foi recentemente diagnosticado com câncer – deseja gerar mais receitas com o castelo e quer estender a abertura de casas reais para isso, incluindo o Palácio de Buckingham.

Balmoral confirmou em anúncio que “uma seleção de quartos” usados ​​por Suas Majestades o Rei e a Rainha, além de outros membros notáveis ​​da Família Real, estarão disponíveis para visitação.

É a primeira vez que turistas podem entrar nos quartos do castelo escocês, usados ​​pela família real há 170 anos.

Quais quartos os turistas podem visitar?

É a mesma residência onde Rainha Isabel II passou seus últimos dias antes de morrer em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos. Mas aqueles que desejam visitar o mesmo quarto onde a Rainha morreu podem ficar desapontados, já que se espera que este quarto permaneça na lista de proibidos.

Espera-se que os quartos incluam a Sala de Estar, onde a falecida Rainha foi fotografada pela última vez com o ex-primeiro-ministro. Liz Truss.

Embora a notícia possa entusiasmar os apaixonados pelos monarcas, pode ser difícil comprar ingressos para visitar o local.

Apenas 40 ingressos serão emitidos por dia e terão um preço exorbitante de 125 dólares. Aqueles que desejam uma experiência real completa podem até tomar um chá da tarde por um custo extra de 62 dólares por pessoa.

É descrito como uma “experiência apenas para adultos” e os ingressos estão disponíveis apenas por um curto período de tempo – entre 1º de julho e 4 de agosto – enquanto o Rei e a Rainha passam os dias em sua casa nas proximidades de Birkhall.