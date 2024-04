O rei Carlos quer se envolver na paz entre seus dois filhos

Rei Carlos pretende facilitar a reconciliação entre Príncipe Harry e Príncipe William durante a próxima visita de Harry a Londres para o 10º aniversário dos Jogos Invictus.

De acordo com fontes do palácio, Charles deu luz verde a Harry para um possível encontro com ele. Há esperança de que os irmãos possam consertar o seu relacionamento, com o Rei potencialmente atuando como mediador.

Mulheres se jogam no rei Charles em vídeo que a família real não quer que você veja

“É muito provável que Harry e William se vejam no próximo mês, e tudo é possível. O rei vai querer que os irmãos resolvam as coisas, então é provável que ele possa desempenhar um papel de pacificador”, disse uma fonte à Sky News Australia. .

“O Rei Charles pretende mediar a paz entre Harry e William durante esta visita”, revelou outro dentro.

O New York Post entrou em contato com o Palácio de Buckingham e representantes dos Sussex para comentar, mas não houve resposta de acordo com o jornal americano.

Quando Harry vem visitar?

Embora a visita de Harry permaneça não oficial, prevê-se que eventos comemorativos ocorrerão na Catedral de São Paulo.

Não se sabe se Harry viajará sozinho novamente, como fez durante uma breve viagem a Londres em fevereiro. Naquela ocasião, ele não se encontrou com William e optou por ficar em um hotel de luxo em vez de ficar com a família nas residências reais.

A rixa entre os Gales e os Sussex dura há anos, mas relatórios recentes sugerem uma vontade de reconciliação. O Príncipe e a Princesa de Gales alegadamente convidaram os Sussex a trazer os seus filhos na sua próxima visita ao Reino Unido, embora Meghan Markle teria recusado a oferta. No entanto, fontes refutaram esta afirmação.

Archie e Lilibet visitaram o Reino Unido pela última vez no final Rainha Isabel IIdo Jubileu de Platina em junho de 2022. A própria Markle retornou à Inglaterra para o funeral da Rainha em setembro daquele ano.

A perspectiva de um regresso conjunto ao Reino Unido para os Sussex é complicada pela tentativa mal sucedida de Harry de obter segurança financiada pelos contribuintes para a sua família. Consequentemente, irão agora cobrir os seus custos de segurança quando visitarem o Reino Unido de forma independente.