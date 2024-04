O rei Charles lamenta uma coisa sobre a educação do príncipe Harry

Príncipe Harry e Meghan Markle surpreendeu o mundo apenas algumas semanas em 2020, quando Palácio de Buckingham anunciou que Harry iria afastar-se dos deveres reais.

Desde Rei Carlos‘ e Princesa KateApós o diagnóstico de câncer, Harry voltou à briga. Ele ainda não voltou para o Família real oficialmente, mas ele está na foto novamente.

O grande arrependimento do rei Charles sobre a infância de William e Harry

Com o Rei Charles passando por um momento difícil, permitiu uma reflexão profunda sobre seu relacionamento com Harry. De acordo com a especialista real Ingrid Seward, Charles lamenta não ter sido mais rígido com Harry durante toda a sua infância.

O Príncipe Harry e o Rei Charles eram muito, muito próximos. Eles se deram incrivelmente bem. Acho que Charles provavelmente lamenta não ter sido rígido com Harry e William. Acho que Charles provavelmente lamenta não ter sido um pouco mais rígido, porque isso poderia ter dado aos dois meninos mais alguns limites. Todas as crianças precisam de limites, e não creio que tivessem muitos.

O relacionamento entre Charles e Harry deteriorou-se à medida que Harry envelhecia e finalmente atingiu um ponto de ebulição em 2020.

Agora, Harry planeja ver sua família com muito mais frequência. Isso se deve principalmente ao diagnóstico de Charles, mas Harry mencionou recentemente que ele ama sua família e que ele vai “parar e ver minha família o máximo que puder“.