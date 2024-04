O rei Charles quer ser honesto e confessa como realmente se sente em visita ao hospital de Londres

Rei Carlos retomou suas funções públicas comparecendo ao University College Hospital Macmillan Cancer Centre, em Londres, para falar com outros pacientes com câncer.

Carlos foi lutando contra o câncer sozinhoe atualmente ele está recebendo tratamento quimioterápico na tentativa de combater o problema.

Imagens inéditas, rei Carlos ao longo dos anos, de 1 a 74 anos

O rei foi afastado das funções públicas devido à sua condição, mas na terça-feira ele viajou até a enfermaria de câncer para falar com os pacientes e oferecer palavras de encorajamento.

Durante a visita, Carlos respondeu a perguntas sobre sua saúde feitas por membros do público, dizendo ele estava “bem”, “nada mal” e “bem”.

Ele foi acompanhado por seu Rainha, Camilae os dois compartilharam uma caminhada desordenada pelo hospital durante a visita.

Falando com um paciente, Carlos disse: “É sempre um pouco chocante, não é, quando eles te contam?” Ele acrescentou ao falar com outro paciente: “‘Tenho que fazer meu tratamento esta tarde também.”

O homem de 75 anos recebeu recentemente luz verde dos médicos para retomar as aparições públicas, e está fazendo isso paralelamente ao tratamento em andamento.

O novo patrono

Carlos foi recentemente nomeado patrono da Cancer Research UK e já é patrono da Macmillan Cancer Support.

A natureza de Câncer de Carlos não foi divulgado até o momento, nem os detalhes de seu tratamento além do fato de envolver quimioterapia. Vários fãs se reuniram do lado de fora do hospital antes do Chegada do Rei e da Rainha na terça-feira.