O Rei Charles toma uma decisão surpreendente para fazer o Príncipe Harry entender que ele nunca mais será o mesmo

Dsim, de dia, Rei Carlos III continua a tomar decisões que diminuem ainda mais os papéis e a presença de Príncipe Harry e Meghan Markle dentro da Família Real.

Um excelente exemplo disso é Príncipe Harrypróxima visita à Inglaterra. Em maio, o Príncipe Harry, acompanhado por Meghan Markleestá programado para retornar a Londres para um evento especial relacionado aos Jogos Invictus na Catedral de São Paulo em 8 de maio.

Conforme anunciado em sua entrevista no Good Morning America, Príncipe Harry escolheu visitar seu pai, que luta contra o câncer.

Há esperança de uma reconciliação?

O Príncipe, que passou os últimos quatro anos criticando a realeza por cada decisão, revelação e política, agora parece valorizar os laços familiares. O Príncipe Harry traçou planos para se reconectar com seu afetuoso “Pa”.

No entanto, Rei Carlos decidiu que a era de ser um pai ingênuo e perpetuamente perdoador para Spare chegou ao fim.

As ações do Príncipe Harry prejudicaram Rainha consorte Camilareputação e caráter. Sua Majestade também tem preocupações sobre o hábito do Príncipe Harry de vazar e vender continuamente informações privadas ao licitante com lance mais alto.

Por estas razões, Rei Carlos optou por retribuir limitando ainda mais o acesso do Príncipe Harry, uma medida que provavelmente prejudicará seu ego e sua posição.

Segundo relatos, se o rei Carlos conceder uma visita ao filho mais novo em maio, será mais breve e controlada do que antes.

No início deste ano, o príncipe Harry correu para Londres para apoiar seu pai depois que seu diagnóstico de câncer foi tornado público. A reunião durou menos de 30 minutos.

É relatado que membros da equipe e a rainha consorte Camilla estiveram presentes durante o breve encontro. De acordo com o autor real Tom Quinno rei Carlos se encontrará com seu filho porque ele é “mais indulgente” com ele do que seu irmão mais velho, Príncipe Williamespecialmente dada a educação desafiadora de Harry, pela qual Charles se sente parcialmente responsável.

Quinn explicou por que o encontro entre Príncipe Harry e Rei Charles será breve: “O encontro entre Harry e o rei Charles será breve e formal, já que qualquer conversa difícil poderá ser amplamente divulgada quando Harry retornar aos Estados Unidos.”

Ele concluiu esclarecendo o relacionamento tenso entre pai e filho: “Assim como seu relacionamento com William, o vínculo de Harry com seu pai foi severamente prejudicado pela publicação de Spare e pelas várias entrevistas de Harry e Meghan; tanto William quanto Charles estão sempre cauteloso que qualquer conversa privada com Harry possa se tornar pública.”