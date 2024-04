O remake de ‘Road House’, estrelado por Conor McGregor, oferece a maior estreia em streaming da Amazon de todos os tempos

O novo Casa da estrada O remake com o astro do UFC Conor McGregor em seu primeiro papel importante no cinema proporcionou a maior estreia em streaming da história para o Amazon Prime Video.

O filme marcou 50 milhões de espectadores em todo o mundo nas primeiras duas semanas desde seu lançamento, o maior público da história para um lançamento do Amazon MGM Studios.

Baseado no clássico cult original de 1989, estrelado por Patrick Swayze, o novo Casa da estrada segue um ex-lutador do UFC interpretado por Jake Gyllenhaal, que acaba trabalhando como segurança em um bar barulhento à beira-mar em Florida Keys. É lá que ele encontra o personagem de McGregor – um mercenário pago chamado Knox – e eles vão para a batalha em várias cenas diferentes.

“A estreia inovadora e bem-sucedida de Casa da estrada é uma prova do trabalho árduo e do comprometimento de todo o Casa da estrada a equipe de filmagem e o elenco do filme liderado pelo fenomenal Jake Gyllenhaal”, disse Jennifer Salke, chefe do Amazon MGM Studios, em um comunicado à imprensa. “O mundo está absolutamente adorando este passeio divertido e cheio de ação, ancorado pelas performances de Jake, Conor McGregor, Daniela Melchior, Darren Barnet, Billy Magnussen, Jessica Williams, Lukas Gage, Arturo Castro, JD Pardo e o resto de nossos estelares. elenco.

“É ótimo ver o filme decolando tanto com os fãs do icônico original quanto com uma grande participação de novos públicos. Este filme incrível está realmente dando a todos algo para falar, e não poderíamos estar mais orgulhosos!”

Os números surpreendentes provavelmente encorajarão o diretor Doug Liman depois que ele expressou decepção com o fato de a Amazon ter feito Casa da estrada um lançamento apenas em streaming, em vez de colocar o filme nos cinemas.

Não há nenhuma palavra ainda se há alguma chance de uma sequência para Casa da estrada dada a estreia massiva, mas tudo parece possível. A partir de segunda-feira, Casa da estrada tem um índice de aprovação de 59% no site de resenhas de filmes Rotten Tomatoes, com pontuações de audiência caindo para 54%.

Apesar de sua ingenuidade como ator, McGregor recebeu em grande parte notas positivas por seu desempenho, incluindo nossa própria crítica que afirmou que “seu sotaque irlandês arrogante, fisicalidade impetuosa e assalto maldoso de olhos arregalados são realmente as únicas partes divertidas deste filme”.

Independentemente das críticas ou das pontuações do público, muitas pessoas sintonizadas para assistir ao Casa da estrada remake, que certamente foi entregue para o Prime Video.