O retorno de Meghan Markle ao Instagram foi marcado pela presença de seguidores falsos, revela pesquisa

Meghan Markle voltou ao Instagram para promover sua nova marca de estilo de vida, Pomar da Riviera Americana. No entanto, pesquisas recentes sugerem que uma grande parte de seus seguidores pode não ser genuína, com muitos sendo identificados como contas “falsas” ou “bot”.

De acordo com o especialista em relações públicas Stacy Wong da agência de marketing digital Own Your Space, análises revelaram que mais de meio milhão de contas seguem American Riviera Orchard no Instagram. Wong observou que, embora isto seja uma prova da forte marca pessoal e apelo de Meghan, há uma presença preocupante de seguidores falsos.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Wong explicou: “A presença de uma métrica de 13,77% de ‘seguidores falsos’ revela um desafio comum no gerenciamento de marca digital. Navegar nesse cenário requer envolvimento estratégico e conteúdo autêntico para manter e aprimorar a integridade da marca”.

Análises mais aprofundadas mostraram que também há “7,25% de seguidores em massa suspeitos e 6,52% de prováveis ​​bots ou contas falsas”, o que Wong identificou como uma ameaça significativa à integridade da marca de Meghan. Ela enfatizou que seguidores falsos minam a autenticidade e a confiabilidade da presença online de Meghan.

“Com a ascensão do marketing de influenciadores e a crescente ênfase em conexões genuínas com o público, a presença de seguidores falsos pode manchar a credibilidade de Markle e prejudicar sua capacidade de se comunicar de forma eficaz com seus seguidores genuínos”, acrescentou Wong.

A batalha contra o engajamento inautêntico

Apesar dos desafios colocados pelos seguidores falsos, Wong destacou o potencial do público da marca Meghan no Instagram, observando que é predominantemente composto por mulheres na faixa etária de 25 a 34 anos. Ela vê este como um segmento de mercado altamente direcionado, apresentando uma oportunidade de ouro para estratégias de marketing personalizadas.

A pesquisa lança luz sobre as complexidades da gestão da presença de uma marca digital, especialmente para figuras de destaque como Meghan Markle. Ressalta a importância da autenticidade e do envolvimento genuíno na construção e manutenção de uma forte reputação de marca no espaço digital.

O regresso de Meghan ao Instagram para promover a sua nova marca de estilo de vida certamente despertou a atenção, mas a presença de seguidores falsos serve como um lembrete da batalha contínua contra o envolvimento inautêntico nas plataformas de redes sociais.