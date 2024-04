O retorno de Rafa Nadal no saibro acabou depois de cair para De Minaur em Barcelona

Rafael Nadal enfrentou uma dura realidade hoje, uma que ele havia previsto antes da partida da segunda rodada contra Alex de Minaur no Aberto de Barcelona. Ao longo de suas 17 partidas pelo Barcelona Nadal nunca havia saído tão cedo desde sua estreia como wildcard em 2003.

No entanto, o Nadal de hoje, com 37 anos e prestes a completar 38 em junho, não é a força dominante que conquistou o título do Barcelona 12 vezes sem precedentes.

A resposta hilariante de Rafa Nadal após receber aviso de violação de tempo para ir ao banheiro no meio do jogoMC

No que poderia ser sua despedida do torneio Nadal lutou contra um adversário que se mostrou superior não apenas nas habilidades de tênis, mas também na resistência física. O painel de avaliação reflectiu esta disparidade, com Nadal caiu por 7-5 e 6-1 para de Minaur em uma partida que durou 1 hora e 52 minutos.

Nadal simplesmente não conseguiu igualar a agressividade do australiano

De Minaur, conhecido por sua forte presença em quadra e jogo agressivo, melhorou notavelmente seu jogo e recentemente entrou no top 10 do ranking mundial. Ao contrário dos oponentes anteriores, de Minaur não ofereceu nenhuma concessão a Nadal. Ele rapidamente quebrou o saque de Nadal no jogo de abertura e manteve a liderança durante toda a partida.

Apesar de A lendária competitividade de Nadal e o apoio da multidão, ele lutou para igualar da paz de Minaur, particularmente evidente em sua dificuldade em lidar com drop shots. As exigências físicas da partida foram evidentes, com Nadal vacilando no final dos sets cruciais.

A partida apresentada A piora da forma física de Nadal, exemplificado pelo declínio da velocidade de saque, que foi em média de 138 quilômetros por hora. Enfrentando um adversário classificado em 11º lugar na classificação ATP, Nadal lutou de forma admirável, mas acabou sucumbindo às quebras em jogos importantes.

As lutas recentes de Nadal no saibro refletem uma tendência mais ampla em sua carreira enquanto ele enfrenta desafios físicos. Depois do Barcelona, ​​ele irá competir no Mutua Madrid Open, onde espera recuperar o ímpeto e a confiança antes do seu objetivo final: garantir o décimo quinto título de Roland Garros.

Apesar da derrota, A determinação de Nadal é evidente enquanto ele continua a se desafiar na quadra. A sua classificação registou uma melhoria modesta, passando do 644º para o 511º lugar, sublinhando a sua resiliência face aos desafios.

Para Nadalcada partida nesta fase significa uma conquista significativa, destacando sua dedicação inabalável ao esporte, independentemente da classificação.