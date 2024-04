O rolo compressor da NFL foi pego de surpresa quando Bills “se recusou” a negociar Stefon Diggs para eles

Dapesar de insistirem que eles o manteriam até 2024, o Notas de búfalo na quarta-feira acabou negociando star wide receiver Stefon Diggs para o Houston Texanos num comércio que irá abalar o equilíbrio de poder no AFC. O Contas parecia finalmente perder a paciência com Escavaçõescujo tempo de jogo diminuiu na segunda metade da temporada passada, e Búfalo está incorrendo em uma cobrança de dinheiro morto de US$ 31 milhões ao negociar o jogador de 30 anos – que se torna CJ Stroudo novo alvo número 1 em Houston.

Diggs foi negociado pelo baixo custo de uma escolha de segunda rodada em 2025 – e por esse preço, parece estranho que nenhum outro candidato pudesse superar a oferta dos texanos. No entanto, um relatório de quinta-feira afirmou que os Bills disseram a Diggs que havia um time com o qual eles se recusariam inequivocamente a negociá-lo.

A única condição para uma negociação Diggs

De acordo com NBC Esportes‘ Chris Simmsos Bills disseram a Diggs que o negociariam em qualquer lugar que ele quisesse… exceto no Chefes de Kansas Cityo time que encerrou a temporada do Buffalo três vezes nos últimos quatro anos.

Desde a negociação Monte Tyreek para o Golfinhos de Miami, Patrick Mahomes e a Chefes faltou um verdadeiro receptor nº 1. Isso não parou Cidade de Kansas de vencer Super Bowl LVIII última temporada e Mahomes pode fazer com que o insustentável pareça muito sustentável, mas os Chefes não substituíram “adequadamente” Colina desde sua saída em 2022.

Diggs teria injetado instantaneamente credibilidade e produção na sala de recepção dos Chiefs. Ele ligou seis temporadas consecutivas de 1.000 jardas, e ele fez pelo menos 100 capturas em cada um dos últimos quatro anos. Diggs foi selecionado para o Pro Bowl quatro vezes e foi titular Tudo profissional em 2020.

Não importará muito para os Chiefs o facto de terem sido “impedidos” de envolver os Bills nas negociações sobre o Diggs. Kansas City ainda pode contar com seu núcleo vencedor do campeonato, Mahomes, Travis Kelcee treinador principal Andy Reidenquanto gerente geral Brett Veach adquirido Marquesa Marrom por meio de agência gratuita em um contrato de um ano para agregar mais qualidade em profundidade.

E se Diggs realmente quiser se juntar aos Chiefs, ele poderá fazê-lo como agente livre em 2025. Os texanos concordaram em anular os últimos três anos do contrato de Diggs com Buffalo e garantiu a ele mais de US$ 22 milhões para a temporada de 2024. Diggs agora está programado para chegar ao mercado aberto após a campanha de 2024, e Houston estará em uma corrida acirrada para garantir seus serviços por mais anos.