O romance secreto de Caleb Williams. Quem é o misterioso Valery Orellana?

Calebe Williams é o cliente potencial nº 1 no Draft de 2024 da NFL e, como tal, a sua carreira desportiva e ligações foram examinadas de todos os ângulos possíveis. Apesar disso, uma parte da sua vida pessoal foi poupada deste intenso escrutínio: a sua relação com Valery Orellana.

Williams nasceu em 18 de novembro de 2001, filho Carlos Williams e Preço Dayne. Ele compareceu Colégio Gonzagapassando seu primeiro ano de faculdade em Oklahoma e os três anos restantes no Universidade do Sul da California (USC).

Embora ele tenha conseguido manter sua vida pessoal relativamente fora dos holofotes, o futuro Ursos de Chicago quarterback achou impossível esconder seu relacionamento com Orellana. O jovem estudante de artes da Escola Hussman tem sido uma parte indispensável do sistema de apoio do quarterback nos meses vertiginosos que antecederam o draft.

Quem é Valery Orellana?

Não há um cronograma oficial para o relacionamento entre Orellana e Williams. Pelo que pode ser visto no primeiro Trojan da USC No perfil do Instagram, o namoro teria começado por volta de outubro de 2020, data em que publicaram a primeira foto juntos a caminho do baile.

Orellana frequentou uma escola diferente da Willians, Escola Secundária Richard Montgomery, então não está claro como eles se conheceram. Além disso, enquanto jogava futebol Oklahoma e USCela estuda Jornalismo na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e bacharel em artes pela Escola de Mídia Hussman.

Segundo diversos meios de comunicação, o que teria unido os pombinhos seria o amor dela pelos esportes. Embora Valery não tenha sido visto em Calebe jogos, é frequentadora assídua dos estádios, sempre apoiando os times da escola.

Valery, o ativista

Orellana O perfil do LinkedIn também revela vários aspectos interessantes de sua vida. Entre outros, é cofundadora da Nivelando o campo de jogoorganização que visa aumentar a participação de pessoas de cor em esportes predominantemente brancos.

O objetivo da organização é “para aumentar diversidade e Inclusão com clínicas gratuitas que preenchem a lacuna de acessibilidade.”

Faltando apenas algumas horas para o rascunho, poderemos ver Willians e Orellana juntos no centro das atenções pela primeira vez. No dele Xantiga conta do Twitter, o quarterback provocou o grande dia: “Espere até vocês verem o terno do dia e o vestido da minha mulher. 1 de 1.”