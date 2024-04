O técnico do Atlanta Hawks e Bogdanovic se envolveram em uma briga na quadra na vitória sobre o Bulls

EUuma visão rara na NBA, as tensões aumentaram entre o técnico do Atlanta Hawks Quin Snyder e guarda Bogdan Bogdanovic durante Segunda-feira jogo da noite contra o Chicago Bulls.

Jogadores do Hawks se uniram para separar Bogdanovic e Snyder

O Falcões garantiu uma vitória convincente por 113-101, mas não foi sem drama, pois Bogdanović encontrou-se em uma discussão acalorada com Snyder.

O incidente se desenrolou faltando pouco mais de dois minutos para o final do relógio e o Falcões liderando confortavelmente por 113-96.

Bogdanovićvisivelmente frustrado, jogou uma garrafa de água antes de confrontar Snyderlevando a uma acalorada troca verbal com dedos apontados e companheiros de equipe intervindo para separar os dois.

No entanto, a poeira baixou rapidamente Snyder se aproximou Bogdanović após o jogo, estendendo um aperto de mão que se transformou em um abraço reconciliador.

Apesar da intensidade da briga no tribunal, ambas as partes pareciam ter superado rapidamente o desacordo.

Refletindo sobre o incidente, Bogdanović destacou a natureza competitiva compartilhada entre ele e Snyderenfatizando que tais trocas eram corriqueiras em sua dinâmica.

“Fazemos isso quase a cada dois minutos, ou brigamos verbalmente o tempo todo, o que é normal”.Bogdanović explicou. “Isso significa que nós dois nos importamos e todos se importam.”

Snyder: Bogi e eu estamos em um ótimo lugar

Snyder ecoou Bogdanovic sentimentos, elogiando o desempenho do jogador e seu relacionamento positivo.

“Bogi foi ótimo, e ele e eu estamos em um ótimo lugar”,Snyder expresso.

“E também adoro a forma como ele jogou. Ele está defendendo, o que tem sido um motivo de orgulho para ele. Na noite que teve, ele foi o mais eficiente possível.”

Bogdanovic o desempenho em quadra tem sido notável, liderando o Hawks com 20 pontos contra o Touros e média de 17 pontos por jogo ao longo da temporada.

Com esta vitória, o Falcões (35-40) garantiram a quinta vitória nos últimos seis jogos, intensificando a competição com o búfalos de Chicago (36-40) pelo nono lugar no Conferência Leste classificação.

Olhando para frente, Bogdanović expressou otimismo sobre os jogos restantes da temporada e seu progresso pessoal.

“Espero que esta não seja a minha melhor temporada e que continue a progredir”, disse. ele afirmou.

“No entanto, prefiro a época em que chegámos às finais da conferência, principalmente devido ao maior número de vitórias e ao sucesso da equipa, e também porque o meu desempenho em pontuação foi semelhante”.

À medida que a temporada regular chega ao fim, Bogdanovic o foco permanece em terminar a temporada fortemente com o Falcões.

No entanto, ele também está de olho nas próximas Olimpíadas de Paris em 2024, onde Sérvia está pronto para enfrentar Equipe EUA na fase preliminar.