O técnico John Calipari se rende ao charme de Caitlin Clark. Qual foi a mensagem dele para o ex-Gavião Arqueiro?

Arcansas treinador de basquete masculino João Calipari recentemente surpreendeu os fãs com sua admiração por Iowa estrela do basquete Caitlin Clark.

Em um tweet, Calipari compartilhou uma foto sua e Clark no Prêmio John R. Madeira cerimônia, elogiando-a por transformar o basquete universitário feminino, permanecendo fiel a si mesma e à forma como trata os outros.

“Tive a oportunidade de conhecer @CaitlinClark22 no @WoodenAward cerimônia, e estou muito impressionado”,Treinador Cal disse em seu X conta. Ele também destacou como “Caitlin transformou o basquete universitário feminino, mas não mudou quem ela é e como trata os outros. Pessoa especial!”

Os fãs ficaram chocados

Calipari’s palavras foram suficientes para que os fãs comentassem em massa os elogios inesperados. “Duas cabras. Uma é Arcansas o treinador agora nunca imaginou torcer por você, @CoachCalArk mas mal posso esperar para começar…” um fã escreveu em resposta a Calipari’s twittar.

“Executivos em Tyson Alimentos já estão no telefone com o Arcansas coletivo perguntando quanto NIL Caitlin precisa adiar o WNBA por mais um ano”, brincou outro usuário, enquanto outra pessoa afirmou, “Tentando tanto não gostar disso.”

Caitlin Clark é obrigatória para a seleção olímpica

Clark’s o talento não passou despercebido. Três vezes MVP da WNBA e quatro vezes medalhista de ouro olímpico Lisa Leslie tem insistido que Clarkser incluído no Basquete dos EUA lista para as próximas Olimpíadas de Paris. “É melhor que ela esteja no olímpico equipe. Não deveríamos sair do país sem ela”, Leslie contado ESPN.

Como Clark se prepara para sua estreia profissional, Treinador Cal elogios inesperados servem como um lembrete de seu impacto no jogo e da empolgação em torno de seu futuro no basquete.