O tiro com a mão esquerda de Tiger Woods no Masters quebra as regras do golfe

Tiger Woods teve um primeiro dia sólido em Os mestres. O jogador de 48 anos começou forte, marcando um passarinho no primeiro buraco. Mas no segundo buraco, Woods encontrou-se em uma posição nada invejável.

O tiro com a mão esquerda de Tiger Woods no Masters o tira de uma situação difícil

Com a bola bem ao lado de uma árvore, Woods ficou sem chance de rebatê-la como faria normalmente. Então ele decidiu atirar com uma postura canhota com seu clube invertido.

De alguma forma, Woods acariciou a bola de volta para o campo e acabou economizando par no buraco. Woods estava empatado em 16 buracos antes terminando o dia empatado (+1).

Scorecard do segundo dia de Tiger Woods no Masters

Um dia depois do seu tiro engenhoso, Woods se manteve firme no segundo turno. Um passarinho madrugador o viu voltar ao equilíbrio, mas não durou muito e ele terminei o dia ainda empatado através de dois dias.

Seu desempenho, que o ajudou a limitar os erros em dois rounds, fez com que Woods fazer o corte pela 24ª vez consecutiva no Masterso que é um recorde.

Ele atualmente está sentado em 22º na tabela de classificação.