O vídeo de Morgan Wallen surge momentos antes de ele supostamente jogar a cadeira do bar da cobertura em Nashville

Avídeo surgiu no TikTok de um cliente em O novo honky tonk de Eric Church em Nashvillemostrando Morgan Wallen a caminho do bar na cobertura. Momentos depois da troca, Wallen foi preso por jogar uma cadeira do telhadoque quase atingiu um policial de Nashville.

O estrela da música country foi acusado de três acusações de perigo imprudente e uma acusação de conduta desordeirapelo qual ele poderia enfrentar 15 anos de prisão se for condenado. Sua fiança foi fixada em US$ 15.250 e ele foi libertado da prisão do condado de Davidson por volta das 3h30.

A história de problemas jurídicos de Morgan Wallen

Esta não é a primeira vez que Wallen enfrenta a lei em Nashville. Em maio de 2020, ele foi preso por intoxicação pública e conduta desordeira do lado de fora de outro honky-tonk na Lower Broadway.

Apesar de seus problemas legais, Wallen continuou a crescer no cenário da música country, ganhando vários Premiação de Música da Billboard em 2023 e embarcando em uma turnê nacional.

O próximo filme de Wallen comparecimento ao tribunal em 3 de maio coincide com um show agendado no Nissan Stadium em Nashville, levantando questões sobre o futuro de suas performances em meio a seus problemas legais.

Um fã conheceu Morgan Wallen pouco antes do incidente

Seu suposto explosão de embriaguez foi um choque para o fã que postou o vídeo no início da noite, quando ele foi tão amigável que eles não conseguiam acreditar no que viam. Aqui está o que o fã escreveu TikTok sobre o encontro:

“Então, estamos passeando casualmente pela Broadway e decidimos ir ao restaurante Jason Aldeans. No caminho para a área do telhado… vi um rosto familiar. Mas isso não pode estar acontecendo… certo? Errado. De alguma forma, éramos as únicas pessoas notar MORGAN WALLEN no canto de trás comendo com um grupo. Esperamos pacientemente um pouco até ele ir embora”, dizia a legenda.

“O vídeo explica o que aconteceu a seguir. Morgan foi incrivelmente gentil e genuíno. Eu estava tão nervoso e não queria incomodá-lo que não pedi uma foto! Mas então ELE se ofereceu para tirar uma comigo!! Ouça, nós éramos fãs antes, mas quando as pessoas acabam atendendo às suas expectativas ridiculamente altas em relação a elas… você só consegue gostar mais delas.”