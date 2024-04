Ohtani não parece o mesmo com os Dodgers: o maior contrato da história o pesa?

J.apan’s Shohei Ohtani assinou o maior contrato da história do esporte quando concordou em um acordo de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgers última entressafra. Embora se soubesse que o japonês só rebateria em 2024 devido a uma cirurgia no cotovelo de arremesso, seu início de temporada não foi dos melhores.

Tanto do ponto de vista extra-desportivo devido ao caso de jogo ilegal que o envolveu através do seu ex-intérprete Ippei Mizuharabem como em termos de estatísticas, foi um começo complicado para ele, embora o Dodgers tem um recorde de 6-2 até quarta-feira, líderes da Divisão Oeste da Liga Nacional.

Shohei Ohtani mostra verdadeiro caráter com atos altruístas enquanto ninguém estava olhando

Números de Ohtani no início do ano.

Desde o início da campanha Ohtani faltou força em seu bastão, embora tenha uma média de rebatidas decente, já que tem uma linha de 0,242/0,297/0,333 sem nenhum home run e três duplas, fazendo três corridas em 37 aparições em plate.

Seu OPS+ é de apenas 66, com esta estatística medindo o quão bom um rebatedor é, uma vez ajustado para condições como o parque em que joga, a época e o ecossistema ofensivo da liga em geral, com 100 sendo sempre a média.

No entanto, parece que Ohtani está apenas tendo azar em seus turnos, pois de acordo com Baseball Savant, seu xSLG é 0,638, além de ele estar acertando a bola com bastante força, com uma velocidade média de saída em suas rebatidas de 94,4 mph, o que significa que seria apenas uma questão de tempo antes que ele comece a ver resultados.