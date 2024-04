OJ Simpson faleceu com mais de US$ 100 milhões em dívidas com a família de Ron Goldman

Ron Goldman é o homem que também foi brutalmente assassinado ao lado Nicole Brown Simpsonquem era OJ Simpson esposa. A forma como ambos foram assassinados é uma das formas mais horríveis da história americana moderna. Um caso que chegou a todos os cantos do mundo e um julgamento do qual o próprio Simpson foi finalmente absolvido. Na mente das pessoas, OJ saiu em liberdade devido à excelente representação legal de advogados Cochran e Shapiro. Eles foram os advogados famosos que cuidaram dos clientes mais importantes daquela época, venceram o caso sem revelar algumas informações que poderiam ter sido importantes contra OJ Simpson. Um advogado da família de Ron Goldman foi quem fez essa revelação depois que a lenda da NFL morreu de câncer na quinta-feira.

OJ Simpson experimenta luva ensanguentada durante julgamento de assassinato de Nicole Brown em imagens do tribunal

A incrível dívida de OJ Simpson para com a família Goldman

Ron Goldman família representa o pai da vítima do assassinato, é ele quem faz alegações que colocam Simpson em uma posição ainda mais comprometedora. Um juiz ordenou que Simpson pagasse às famílias Goldman e Brown cerca de US$ 33,5 milhões assim que foi descoberto que Simpson era responsável em um processo por homicídio culposo em 1997. Advogado David Cook está representando Fred Goldman, que é o pai de Ron. Eles relatam que não viram nenhum dinheiro desse pedido, mas também afirmam que OJ Simpson na verdade devia a Ron Goldman impressionantes US$ 114 milhões. O único dinheiro que Simpson pagou com essa dívida foi de míseros US$ 133 mil. De acordo com Relatório do New York Post e do Bleacher, não foi pago mais dinheiro com isso e os juros já dispararam.

Devido a esta dívida enorme que aumentou ao longo dos anos, espera-se que um julgamento entre as famílias Goldman e Simpson ocorra nos próximos anos. A família Goldman obteve uma pequena vitória quando obteve os direitos de um livro que OJ Simpson estava escrevendo e chamado ‘If I Did It’. Mas a família Goldman está atualmente lutando para conseguir o dinheiro que Simpson lhes deve depois que Ron foi brutalmente assassinado. Se a equipe jurídica avançará com este julgamento dependerá estritamente do que Fred Goldman quer fazer. Se ele decidir não prosseguir com isso, essa será a única maneira de o caso não ir a julgamento.