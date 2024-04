OJ Simpson, herói do futebol caído, absolvido de assassinato no ‘julgamento do século’

Ó.J. Simpson, o condecorado astro do futebol e ator de Hollywood que foi absolvido das acusações de ter matado sua ex-mulher e a amiga dela, mas que mais tarde foi considerado responsável em um julgamento civil separado, morreu. Ele tinha 76 anos.

O advogado de Simpson confirmou ao TMZ que ele morreu na noite de quarta-feira em Las Vegas. Uma mensagem postada na quinta-feira na conta oficial de Simpson no X – antigo Twitter – dizia que ele morreu após lutar contra o câncer.

OJ Simpson fez uma piada de mau gosto com o repórter que perguntou se ele matou Nicole Brown

“Ele estava cercado por seus filhos e netos”, disse o comunicado.

Simpson ganhou fama, fortuna e adulação através do futebol e do show business, mas seu legado foi mudado para sempre pelos assassinatos de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo Ronald Goldman, em junho de 1994, em Los Angeles.

A cobertura ao vivo da TV sobre sua prisão após uma famosa perseguição em baixa velocidade marcou uma impressionante queda em desgraça para o herói do esporte.

Ele parecia transcender as barreiras raciais como a estrela dos Trojans na retaguarda da poderosa Universidade do Sul da Califórnia, do futebol universitário, no final dos anos 1960, como um vendedor de aluguel de carros correndo pelos aeroportos no final dos anos 1970, e como marido de uma loira de olhos azuis. rainha do baile do ensino médio na década de 1980.

OJ Simpson experimenta luva ensanguentada durante julgamento de assassinato de Nicole Brown em imagens do tribunal

“Não sou Black, sou OJ”, ele gostava de dizer aos amigos.

O público ficou hipnotizado pelo seu “julgamento do século” ao vivo na TV. Seu caso gerou debates sobre raça, gênero, violência doméstica, justiça de celebridades e má conduta policial.

Um júri de um tribunal criminal considerou-o inocente de homicídio em 1995, mas um júri de julgamento civil separado considerou-o responsável pelas mortes em 1997 e ordenou-lhe que pagasse 33,5 milhões de dólares aos familiares de Brown e Goldman.

Uma década depois, ainda sob a sombra do julgamento por homicídio culposo na Califórnia, Simpson levou cinco homens que mal conhecia a um confronto com dois negociantes de artigos esportivos em um apertado quarto de hotel em Las Vegas. Dois homens com Simpson tinham armas. Um júri condenou Simpson por assalto à mão armada e outros crimes.

Preso aos 61 anos, ele cumpriu nove anos em uma prisão remota no norte de Nevada, incluindo uma passagem como zelador de uma academia. Ele não estava arrependido quando foi libertado em liberdade condicional em outubro de 2017. O conselho de liberdade condicional o ouviu insistir mais uma vez que ele estava apenas tentando recuperar recordações esportivas e heranças de família roubadas dele após seu julgamento criminal em Los Angeles.

“Basicamente passei uma vida livre de conflitos, você sabe”, disse Simpson, cuja liberdade condicional terminou no final de 2021.

O fascínio público por Simpson nunca desapareceu. Muitos debateram se ele teria sido punido em Las Vegas por sua absolvição em Los Angeles. Em 2016, ele foi tema de uma minissérie FX e de um documentário da ESPN em cinco partes.

“Não creio que a maior parte da América acredite que fui eu”, disse Simpson ao The New York Times em 1995, uma semana depois de um júri ter determinado que ele não matou Brown e Goldman. “Recebi milhares de cartas e telegramas de pessoas que me apoiavam.”

Doze anos mais tarde, após uma onda de indignação pública, Rupert Murdoch cancelou um livro planeado pela HarperCollins, propriedade da News Corp, no qual Simpson apresentava o seu hipotético relato dos assassinatos. O título seria “Se eu fizesse isso”.

A família de Goldman, ainda perseguindo obstinadamente o julgamento multimilionário de homicídio culposo, obteve o controle do manuscrito. Eles renomearam o livro como “If I Did It: Confessions of the Killer”.

“É tudo dinheiro de sangue e, infelizmente, tive que me juntar aos chacais”, disse Simpson à Associated Press na época. Ele arrecadou US$ 880.000 adiantados pelo livro, pagos por meio de terceiros.

“Isso me ajudou a sair das dívidas e a garantir minha propriedade”, disse ele.

Menos de dois meses depois de perder os direitos do livro, Simpson foi preso em Las Vegas.

Simpson jogou 11 temporadas da NFL, nove delas no Buffalo Bills, onde ficou conhecido como “The Juice” em uma linha ofensiva conhecida como “The Electric Company”. Ele ganhou quatro títulos de corrida da NFL, correu para 11.236 jardas em sua carreira, marcou 76 touchdowns e disputou cinco Pro Bowls. Sua melhor temporada foi em 1973, quando correu 2.003 jardas – o primeiro running back a quebrar a marca de 2.000 jardas corridas.

“Fiz parte da história do jogo”, disse ele anos depois, relembrando aquela temporada. “Se eu não fizesse mais nada na minha vida, teria deixado minha marca.”

Claro, Simpson alcançou outra fama.

Um dos artefatos de seu julgamento por assassinato, o terno bege cuidadosamente feito que ele usava quando foi absolvido, foi posteriormente doado e colocado em exibição no Newseum em Washington, DC. Simpson foi informado de que o terno estaria no quarto de hotel em Las Vegas , mas descobriu-se que não estava lá.

Orenthal James Simpson nasceu em 9 de julho de 1947, em São Francisco, onde cresceu em projetos habitacionais subsidiados pelo governo.

Depois de terminar o ensino médio, ele se matriculou no City College of San Francisco por um ano e meio antes de se transferir para a University of Southern California no semestre da primavera de 1967.

Ele se casou com sua primeira esposa, Marguerite Whitley, em 24 de junho de 1967, mudando-a para Los Angeles no dia seguinte para que pudesse começar a se preparar para sua primeira temporada na USC – que, em grande parte por causa de Simpson, venceu o campeonato nacional daquele ano.

Simpson ganhou o Troféu Heisman em 1968. Ele aceitou a estátua no mesmo dia em que nasceu seu primeiro filho, Arnelle.

Ele teve dois filhos, Jason e Aaren, com sua primeira esposa; um desses meninos, Aaren, se afogou quando criança em um acidente na piscina em 1979, mesmo ano em que ele e Whitley se divorciaram.

Simpson e Brown se casaram em 1985. Eles tiveram dois filhos, Justin e Sydney, e se divorciaram em 1992. Dois anos depois, Nicole Brown Simpson foi encontrada assassinada.

“Não precisamos voltar e reviver o pior dia de nossas vidas”, disse ele à AP 25 anos após o duplo assassinato. “O assunto do momento é o assunto que nunca mais revisitarei. Minha família e eu passamos para o que chamamos de ‘zona não negativa’. Nós nos concentramos nos aspectos positivos.”