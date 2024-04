OJ Simpson morto aos 76 anos após batalha contra o câncer

OJ Simpson – um dos americanos mais famosos de todos os tempos – está morto após uma batalha contra o câncer.

O ex-grande jogador da NFL – que foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpsone sua amiga, Ron Goldmannos anos 90, apenas para ser absolvido – faleceu na quarta-feira em Las Vegas… isso segundo sua família.

No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancro. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este período de transição, a família dele pede que você respeite seus desejos de privacidade e graça. -A família Simpson -OJ Simpson (@TheRealOJ32) 11 de abril de 2024

@TheRealOJ32

Dizem que ele estava cercado pelos filhos e netos quando morreu na noite de quarta-feira.



09/02/24

OJ teria lutado contra o câncer de próstata nos últimos anos, e sua saúde piorou ultimamente – com ele sendo internado em cuidados paliativos nos últimos meses.





Palavra sobre JO’s diagnóstico de câncer circulou pela primeira vez em fevereiro, quando um meio de comunicação local noticiou isso, embora os detalhes fossem nebulosos… assim como a resposta de OJ à notícia na época, quando ele negou que estava no hospício, mas não abordou o relatório do câncer.

Para aumentar o mistério estava o fato de OJ realmente ter mencionado um diagnóstico de câncer em 2023 em um vídeo que postou no X – quando disse que havia “pegado” algum tipo de câncer, mas sugeriu que o havia vencido. De qualquer forma, o câncer voltou e ceifou sua vida cerca de um ano depois.

OJ parecia frágil antes de seu falecimento… inclusive durante um passeio em janeiro, quando foi flagrado usando uma bengala.

Nem é preciso dizer… A vida de OJ foi importante por vários motivos – muitos bons e ruins, especialmente em seus últimos anos pós-futebol. Antes disso, porém, ele era um querido herói americano em campo – um vencedor do Heisman da USC e uma lenda do Buffalo Bills.

Mesmo depois do futebol… ele era um verdadeiro astro de Hollywood, atuando em vários filmes e programas de TV… e servindo como rosto e arremessador da Hertz por muitos e muitos anos.

Claro… todo esse bem permanecerá na década de 1990, quando ele foi acusado dos hediondos assassinatos.

Sua morte marca o fim de uma saga de crimes e intrigas de várias décadas em torno de OJ – que atingiu o pico após os assassinatos brutais de Nicole e Ron em 1994, e no rescaldo do que foi apelidado de Julgamento do Século… quando OJ foi processado em rede nacional.

Mesmo antes de ser detido pela polícia para interrogatório logo após os assassinatos… OJ liderou policiais em uma perseguição em baixa velocidade em seu Ford Bronco nas rodovias de Los Angeles – um momento que foi televisionado nacionalmente e um dos mais dramáticos , compartilhou experiências na história americana moderna.

Assim que ele foi capturado, um caso começou a se formar com ele como principal suspeito. Os promotores eventualmente o acusaram – alegando que OJ executou as horríveis mortes por facadas de Nicole e Ron em sua casa em Brentwood, em 12 de junho de 1994.

OJ contratou um time dos sonhos de advogados de defesa – liderado pelo falecido Johnnie Cochranque dirigiu o ponto e ajudou a desmontar o caso do Estado.

Um elemento fundamental ao qual Cochran se agarrou durante o julgamento foi o fato de o detetive do LAPD Mark Fuhrman ter feito comentários racistas no passado… o que a equipe de defesa de OJ sugeriu que poderia tê-lo levado a plantar uma luva ensanguentada encontrada na casa de Simpson.

Isso também levou a outro ponto crucial do julgamento, quando a equipe de OJ solicitou que ele experimentasse as luvas no tribunal para o júri, e elas acabaram não lhe servindo perfeitamente.

Isso levou Cochran a proferir a famosa frase, durante as alegações finais – a saber: “Se não couber, você deve absolver”. No final, o júri aceitou a defesa.

OJ foi absolvido das acusações de homicídio – para choque de grande parte da nação. No entanto, não muito depois disso… ele foi processado pelos Goldmans e pelos Browns em um tribunal civil por homicídio culposo… e esse caso aconteceu em Santa Monica, onde um júri o considerou responsável pelas mortes de Nicole e Rony. Ele foi condenado a pagar dezenas de milhões em danos.



Apesar de perseguir as famílias pelo dinheiro, OJ evitou pagar a sentença… e eventualmente fugiu de Los Angeles e se estabeleceu em Las Vegas – onde outros problemas legais começaram a encontrá-lo… incluindo problemas fiscais, e eventualmente… outro caso criminal.

Em 2007, ele foi acusado de invadir um quarto de hotel em Las Vegas na tentativa de recuperar objetos esportivos que ele acreditava terem sido roubados dele. … de acordo com os promotores.

Ele acabou sendo preso, acusado e processado… e finalmente condenado por todas as acusações. OJ ficou preso por um longo tempo – até ser libertado em liberdade condicional em 2017.

Depois que OJ saiu da prisão… ele acabou se estabelecendo em Sin City – onde viveu uma vida relativamente privada e pacífica, longe dos olhos do público… embora fosse ativo nas redes sociais – muitas vezes postando no Twitter /X com opiniões sobre esportes, política e outros temas.

É claro que sua reputação foi completamente destruída até então – em parte porque muitos acreditam que ele realmente confessou os assassinatos de 1994 em um livro e na entrevista subsequente que deu nos anos 2000, considerando-o “hipotético”… além de tudo o mais que havia acontecido ao longo dos anos.

E ainda assim… ele ainda foi abordado por muitos fãs após a prisão, de qualquer maneira, posando para fotos com frequência. Ele também ainda contava com o apoio de alguns membros de sua família… incluindo seus filhos.