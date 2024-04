OJ Simpson NÃO fez uma confissão no leito de morte sobre assassinatos

É claro que, quase assim que surgiu a notícia de sua morte, as pessoas se perguntaram se ele havia falado sobre o assassinato de sua ex-mulher. Nicole Brown Simpson dar Ron Goldman . Parece uma cena de filme perfeita, o que claramente ajudou a alimentar o boato – mas uma fonte com conhecimento direto nos diz que é apenas isso… um boato.

No entanto, Simpson não foi apenas considerado responsável pelos assassinatos em uma ação civil por homicídio culposo de 1997 movida pelo espólio de Nicole e pela família de Ron Goldman – mas em 2007, ele publicou um livro intitulado “If I Did It: Confessions of the Killer”.