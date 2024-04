OJ Simpson’s garantirá que a família de Ron Goldman receba ‘Zero’ do espólio, deixando o processo de US$ 100 milhões sem pagamento

Ó.J. A morte de Simpson na quinta-feira reacendeu tudo o que aconteceu em 1994, quando ele foi absolvido do assassinato de sua esposa Nicole Brown Simpson e de sua amiga. Ron Goldman.

Enquanto o primeiro Notas de búfalo running back foi absolvido do homicídio, as famílias de ambas as vítimas entraram com uma ação civil em 1997. Um júri civil da Califórnia concedeu 33,5 milhões de dólares aos membros restantes de Ron Goldman, uma dívida que nunca foi paga quando OJ Simpson estava vivo.

OJ Simpson fez uma piada de mau gosto com o repórter que perguntou se ele matou Nicole Brown

A dívida relatada de OJ Simpson de US$ 100 milhões com a família de Ron Goldman não foi paga

Agora que o ex-astro da NFL faleceu, seu conselheiro jurídico de longa data, Malcolm LaVergne, foi nomeado o executor do testamento e, ao abordar a dívida que o espólio de Simson tinha, ele alegou que faria com que eles não recebessem nada.

“Minha esperança é que os Goldmans obtenham zero, nada,“LaVergne acrescentou” Eles especificamente. E farei tudo o que estiver ao meu alcance como executor ou representante pessoal para tentar garantir que eles não recebam nada.”

Simpson fez com que sua propriedade fosse colocada em O Orenthal Simpson Revogável Living Trust ao assinar que seus últimos desejos para seus restos mortais seriam anexados ao próprio testamento que foi arquivado em Clark County, Nevada, dois dias depois de sua morte, em 12 de abril.

O testamento diz que seria “administrado conforme estabelecido neste documento sem litígio ou disputa de qualquer espécie” e que se um beneficiário, herdeiro “ou qualquer outra pessoa“procura” anular a administração deste testamento, declarar este testamento nulo, sem efeito ou diminuir, ou anular qualquer alteração em qualquer parte das disposições deste testamento “, que eles” receberiam, sem confiança, um dólar (US$ 1,00) e nada mais, em vez de qualquer interesse reivindicado neste testamento ou em seus ativos.”

De acordo com o pai de Goldman, responsável pela liquidação da dívida, e seu advogado David Cook, o espólio deve à família mais de US$ 100 milhões e afirma que se não for pago “Ele morreu sem penitência”, disse Cook sobre Simpson. “Ele não queria dar um centavo, um centavo para Fred [Goldman]nunca, nada, nunca.”

O executor de Simpson falou com o Review-Journal alegando que Simpson nunca foi legalmente forçado a pagar a sentença civil e, neste momento, “não pode fazer uma previsão agora sobre qual é o valor do espólio”.