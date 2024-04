Olivia Culpo comemora aniversário da irmã com festa surpresa estilosa

Olivia Culpoo renomado ex- Miss Universolevou para Instagram para compartilhar uma surpresa encantadora que ela orquestrou para sua irmã mais velha, 35º aniversário de Aurora Culpo. A celebração aconteceu em uma cobertura, adornada com balões rosa e dourados, tendo como pano de fundo o luxuoso Hotel Principe di Savoia em Milão, Itália. A surpresa de aniversário, um evento meticulosamente planejado, contou com uma Aurora vendada, liderada por Olivia, em um cenário resplandecente com lindas flores, martinis de café expresso, macarons franceses e, naturalmente, um bolo de aniversário.

O vídeo emocionante compartilhado por Olivia Culpo não apenas capturou a essência da surpresa, mas também mostrou o forte vínculo entre os irmãos. Acompanhada de uma sincera homenagem ao seu aniversário, Olivia expressou sua alegria em celebrá-la “irmã mais velha favorita,“deixando evidente que para ela celebrar os entes queridos não é apenas uma ocasião, mas uma tradição acalentada.

Em um momento emocionante da celebração, Aurora foi presenteada com um anel de ouro, um presente de Olivia, que ela exibiu alegremente para a câmera. O gesto atencioso deu um toque pessoal ao dia já especial, destacando o Irmãs Culpo‘relacionamento estreito.

Olivia Culpo mergulha na moda com a colaboração de moda praia Montce

Além das celebrações familiares, Olivia Culpo vem agitando a indústria da moda com seu mais recente empreendimento. A modelo e empreendedora anunciou recentemente uma colaboração com a marca de moda praia com sede em Miami Montce. Esta é a primeira colaboração da marca para lançar uma nova linha, apresentando uma variedade de trajes de banho exclusivos de uma e duas peças, além de saídas de praia e peças adequadas tanto para treino quanto para lazer.

Olivia, fã de longa data e cliente da Montce desde 2017, traz seu estilo e visão impecáveis ​​para a colaboração. As peças da coleção, que vão desde $ 80 a $ 200, incorporam uma mistura de luxo e acessibilidade, atendendo a um público amplo.

O lançamento da linha de moda praia chega em um momento significativo para Olivia, já que ela e seu noivo, Christian McCaffrey, prepare-se para o casamento. O casal, que está junto desde 2019, planeja dê o nó em Rhode Island durante o NFL fora de temporada. Este marco pessoal, somado às suas conquistas profissionais, marca um ano de comemorações e novos começos para Olivia Culpo.

Como Olivia Culpo continua a compartilhar os momentos especiais de sua vida e aventuras em novos territórios de negócios, seus fãs e seguidores têm um vislumbre de seu mundo cheio de amor, celebração e empreendimentos cheios de estilo.