Olivia Dunne assusta fãs com falha perigosa praticando ginástica no trapézio

Olivia Dunne se abriu para ela Instagram seguidores com um vídeo raro que mostrou o resultado assustador quando a ginástica dá errado. O dramático falhar enquanto ela praticava uma rotina de bar lembrou aos fãs que a ginástica é um esporte perigoso que requer força física e mental para evitar o perigo de acrobacias de vôo alto assim.

Olivia Dunne leva uma queda

O LSU a estrela da academia aceitou sua falha com calma, encontrando o humor no vídeo de treino descoberto. Ela postou junto com uma rotina de sucesso, criando um dueto engraçado trilha sonora de um som viral do TikTok que diz: “haverá momentos na vida em que você Manivela Dat Soulja Boye haverá outros momentos em que aquele Soulja Boy irá te irritar.”

Foi outro exemplo de como Dunne equilibra sua habilidade afinada imagem nas redes sociais entre modelo de maiô e estudante-atleta identificável. Esse vaivém fez dela a atleta universitária mais valiosa, com um patrimônio líquido NIL de US$ 3,7 milhões.

“O tatame está bom? Levou uma pancada forte”, brincou um Comente No instagram.

“Exatamente como me apaixonei por você”, disse outra resposta inteligente.

Ginásio LSU avança para nacionais

O jovem de 21 anos tem lesões combatidas em toda ela temporada sênior, o que talvez não seja surpresa quando você vê os tipos de quedas que ela está propensa a sofrer. Ela compete em uma das disciplinas mais arriscadas, a barras irregularesonde ela entrou em cena ainda caloura, ganhando Todos os americanos homenagens para o Tigres.

LSU e treinador Jay Clark espera que Dunne possa redescobrir essa forma e evitar lesões quando viajar para o Semifinais da NCAA na Dickies Arena em Fort Worth, Texas, na próxima semana.