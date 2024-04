Olivia Dunne estava trocando de roupa quando acidentalmente mostrou seu quarto bagunçado

Olivia Dunne está longe de ser tímida em relação às câmeras, pois frequentemente posta vídeos de sua vida cotidiana. Ela postou recentemente um vídeo intitulado “Hora em Geaux“.

Olivia Dunne troca de roupa e acidentalmente mostra seu quarto bagunçadoInstagram

No vídeo, ela começa com uma roupa casual, vestindo uma Tigres da LSU suéter. Então ela corta para si mesma com seu uniforme de ginástica, mostrando como ela transforma para encontros.

Mas no processo, ela também exibiu um quarto bagunçado cheio de roupas espalhadas por todos os lados. Alguns seguidores a criticaram.

Olivia Dunne obteve a melhor pontuação da carreira, 9,9

O vídeo foi feito enquanto ela se preparava para a segunda rodada do Regionais de ginástica feminina da NCAA.

Dunne preencheu para Kia Johnson para ancorar os Tigers durante as rotinas de solo. O jovem de 21 anos arrasou, marcando um 9h90 e ajudando os Tigres a avançar.

LSU agora participará das finais regionaisque acontecerá no sábado.