Olivia Dunne impressiona o TikTok com uma rotina de ginástica com flexões para trás que é ainda mais impressionante ao contrário

Toh, alguém preocupado que eles não veriam Olivia Dunneé notável vídeos de ginástica no TikTok mais depois de sua temporada sênior em LSU terminou em campeonato nacional, não tema. Dunne voltou a surpreender seus seguidores mais uma vez com uma rotina de flexão para trás que teve um reviravolta incomum.

A rotina de Olivia Dunne ao contrário

“Um pouco exagerado…” Dunne legendou o vídeo, mostrando-a saindo de um dividir para um completo parada de mão no feixe.

Seus seguidores com olhos de águia notaram o “estiramento” com o qual ela tomou liberdade no vídeo de cair o queixo.

“Levei um minuto quente para perceber isso foi ao contrário“, disse um comentário popular no TikTok. “Tão confuso sobre por que o cabelo se mexeu antes de você.”

Dela A equipe de ginástica da LSU levou para casa seu primeiro campeonato da NCAA na história da escola em 20 de abril e, depois disso, Dunne ficou quieto mídia social enquanto aproveita a conquista com seus companheiros de equipe. Bem, além de lembrar a todos que Bebê Gronk estava lá.

Olivia Dunne está voltando para a LSU?

Embora não esteja claro quando o vídeo foi gravado, vendo Livvy de volta no Academia LSU deu a seus fãs esperança de que ela pudesse ficar mais um ano e usar o temporada extra de elegibilidade para NCAA concedido a todos os atletas universitários por causa da pandemia de COVID-19.

“O que tem melhores chances é você cursar o 5º ano ou ingressar na equipe do treinador Jay”, provocou um de seus seguidores.

O jovem de 21 anos se fez de tímido, digitando de volta: “isso é um pouco exagerado”.

Se ela voltar, terá cerca de 3,7 milhões de motivos. Dunne está empatado em segundo lugar no On3 NIL 100 Classificações com Avaliação de US$ 3,7 milhões por seus ganhos com nome, imagem e semelhança.

O Modelo de maiô SI provavelmente manteria uma boa parte dos negócios de sua marca mesmo se ela se formasse, mas com grande parte de sua visibilidade vinculada a ginástica e nenhuma liga profissional para competir, a tentação de retornar ao Baton Rouge certamente pesará muito em sua mente.