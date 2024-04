Omarosa está muito ocupada estudando direito para filmar ‘Real Housewives of Potomac’

Depois que “The Real Housewives of Potomac” começou a agitar seu elenco na semana passada, alguns fãs online começaram a implorar pelo ícone do reality show, Omarosa para se juntar à série – mas é improvável que isso aconteça… TMZ aprendeu.

Omarosa disse ao TMZ … ela está muito ocupada com a faculdade de direito e se preparando para o exame da ordem para participar do ‘RHOP’ na 9ª temporada. A ex-aluna de “The Apprentice” diz que nem sabia que os fãs estavam pressionando para que ela se juntasse ao sucesso do Bravo, admitindo que nunca pensou em se tornar uma ‘dona de casa’ antes.