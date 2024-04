Onde está agora o Bronco da perseguição policial de OJ Simpson

Mas o infame veículo não está mais na via rápida, pois está simplesmente em exibição no Alcatraz East Crime Museum em Pigeon Forge, Tennessee… onde os visitantes podem ver de perto o passeio que cativou o país.

No entanto, tem sido uma jornada acidentada, indo da rodovia 405 de Los Angeles até seu local de descanso final no Tennessee – é um caminho que foi detalhado em um episódio de 2017 de “Pawn Stars”.

Museu do Crime do Leste de Alcatraz

O carro está entre outros carros de fuga notórios, como o Essex Terraplane de 1933 do gangster John Dillinger, o “carro da morte” de Bonnie e Clyde do filme de 1967 e o Volkswagen Beetle do serial killer Ted Bundy.

No entanto, o museu já havia planejado uma exposição temporária separada neste verão, que abrangerá toda a saga do julgamento do duplo homicídio de Simpson… para marcar o 30º aniversário do crime.