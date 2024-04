OnlyFans Killer Courtney Clenney vista de um novo ângulo na Body Cam, pergunta ‘Ele está morto’

O vídeo acaba de ser divulgado pelas autoridades de Miami e mostra o momento em que os policiais chegaram ao seu apartamento em abril de 2022 – apenas para encontrar Clenney ensanguentada e enlouquecida… com um policial dizendo a ela para se acalmar e permanecer sentada.

TMZ. com

À medida que mais policiais e socorristas chegavam, Clenney teve que ser impedido de entrar novamente no apartamento enquanto tentava ver como ele estava. Ela também pode ser ouvida oferecendo uma explicação sobre Defesa pessoal dizendo que estava com medo por sua vida.

FWIW, já tínhamos ouvido muito disso em filmagens anteriores da câmera corporal – só que agora podemos ver Clenney do ponto de vista do policial que lida diretamente com ela.