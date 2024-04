OnlyFans Star ‘Girthmasterr’ Pesquisas no Pornhub aumentam após US $ 80 mil / mês. Revelar

O público de Girthmasterr está crescendo rapidamente… com pesquisas por seu nome explodindo após um vídeo viral – ampliando seu público significativamente.

A popular estrela pornô e criador do OnlyFans ficou na mente de todos recentemente… com um representante do Pornhub nos dizendo que ontem foi seu dia mais popular na plataforma.

Anteriormente, ele estabeleceu recordes pessoais em pesquisas em março e no início deste mês… mas o número de terça-feira explodiu ambos os dias. Também fomos informados de que a popularidade de Girthmasterr está crescendo consistentemente… aumentando para totais mais altos.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok / @getahead.app

Parte disso pode ser devido a um clipe que chama a atenção em todas as mídias sociais, apresentando Girthmasterr conversando com a equipe de mídia social por trás do Getahead… descrito como um aplicativo semelhante ao Tinder para possíveis empregadores e candidatos.

No clipe, Girthmasterr explica quem ele é e diz que ganha algo entre US$ 40 mil e US$ 80 mil por mês exibindo seu pacote impressionante… e isso deixou muitas pessoas na internet nervosas – incluindo músicos megastar.

O dia mais popular de Girthmasterr em PH vem logo após cartão b reconhecendo-o no X … postando o monstruoso Bullworm do Alasca de “Bob Esponja Calça Quadrada” – fica bem claro ao que ela está se referindo aqui quando você olha a foto.

Em resposta, Girthmasterr disparou um tweet pedindo a Cardi que lhe desse uma chance… embora não pensemos que ela esteja querendo entrar no jogo OnlyFans!

A propósito… Girth admite que está entre os 0,1% que mais ganham no OF… então, antes que alguém se descasque esperando ganhar cinco dígitos, você pode querer controlar suas expectativas.

Além disso, a GM diz que está trabalhando entre 60-80 horas por semana em sua plataforma – dizendo que faz algumas sessões de fotos por semana – então, são muitas horas para ganhar esse dinheiro… mesmo que não ouçamos Girthmasterr reclamando disso.