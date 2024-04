Ordem do Draft 2024 da WNBA: Qual é a ordem completa do Draft da WNBA deste ano?

Tele Rascunho da WNBA está programado para acontecer na segunda-feira, 15 de abril, na Brooklyn Academy of Music, com a comissária da WNBA Cathy Engelbert anunciando as escolhas do draft ao vivo na ESPN com cobertura exclusiva começando às 19h30 horário do leste dos EUA.

O rascunho, junto com a contagem regressiva WNBA apresentada pelo Google (ESPN, 19h ET) também estará disponível ao vivo no aplicativo ESPN.

Angel Reese admite involuntariamente que tomou a decisão da WNBA há muito tempo

Haverá toda uma série de basquete universitário estrelas que estarão desesperadas para garantir que terão um time WNBA para jogar na próxima temporada, tendo trabalhado para esse momento durante toda a vida.

Os maiores nomes são como Caitlin Clark e Angel Reese que estão lutando há muito tempo, e espera-se que Clark seja o primeiro jogador escolhido.

Quem tem a primeira escolha no draft de 2024 da WNBA?

Nesta ocasião, é Indiana quem tem a primeira escolha, o que significa que é mais provável que Clark jogue basquete na próxima temporada. Isso faria dela uma companheira de equipe na primeira escolha do ano passado.

Na primeira rodada, a ordem é a seguinte:

Indiana

Os anjos

Chicago

Os anjos

Dallas

Washington

Minesota

Chicago

Dallas

Connecticut

Nova Iorque

Atlanta

Segunda rodada:

Chicago

Seattle

Indiana

Las Vegas

Nova Iorque

Las Vegas

Connecticut

Atlanta

Washington

Connecticut

Nova Iorque

Las Vegas

Terceira rodada:

Fénix

Seattle

Indiana

Os anjos

Fénix

Washington

Minesota

Atlanta

Dallas

Connecticut

Nova Iorque

Las Vegas

Como é determinado o projeto de ordem da WNBA?

Existem três rodadas, com cada rodada apresentando 12 escolhas.

Como afirma a WNBA: “A ordem das escolhas dos times em cada rodada é a ordem inversa da classificação da última temporada regular, exceto para as primeiras quatro escolhas da primeira rodada, que são determinadas pelo Draft Lottery.

“O Draft Lottery aconteceu em dezembro com os quatro times que não participaram dos playoffs em 2021, sendo que as chances de sorteio da primeira escolha são baseadas nos recordes acumulados dos times nas duas últimas temporadas (o time com pior acumulado recorde de dois anos teve as melhores chances de empatar a primeira escolha).”