Oregon Powerball entrega o quarto maior jackpot da história, com US$ 1,330 bilhão em sorteio atrasado

Tele é o mais recente Bola poderosa O sorteio gerou um frenesi de excitação quando o bilhete premiado, ostentando a combinação mágica de números, foi vendido em Óregonconquistando um jackpot estimado de US$ 1,3 bilhão.

Este ganho inesperado marca o quarto maior jackpot nos anais da história da Powerball, aumentando o fascínio e a expectativa em torno do renomado jogo de loteria.

Os números fortuitos sorteados no sábado foram 22, 27, 44, 52, 69, com o O número da Powerball é 9enviando ondas de júbilo por todo o país, especialmente entre aqueles que possuem ingressos na expectativa de uma vitória que mudará suas vidas.

Para aumentar a alegria, surgiram vários vencedores do Match 5, cada um embolsando US$ 1 milhão.

Os ingressos que levaram a esse lucro inesperado foram vendidos em vários estados, incluindo Arizona, Flórida, Iowa, Delaware, Wyoming, Michigan e Massachusettssublinhando a excitação generalizada gerada pelo fenómeno Powerball.

Por que a Powerball foi adiada?

No entanto, o anúncio destes resultados emocionantes enfrentou um ligeiro contratempo, uma vez que a divulgação dos números vencedores foi adiada por várias horas. O atraso foi atribuído ao procedimentos meticulosos de pré-sorteio exigidos para salvaguardar a segurança e integridade do jogo Powerballde acordo com relatórios do The Post.

Em meio ao atraso, as especulações surgiram nas plataformas de mídia social, com alguns jogadores expressando frustração e até mesmo suspeitas de crime. No entanto, as autoridades da Powerball garantiram aos jogadores que tais atrasos não eram sem precedentes, especialmente no período que antecedeu os jackpots históricos.

À medida que a poeira baixava, as atenções se voltaram para a questão premente: como será desembolsado o prêmio total? O sortudo detentor do bilhete do Oregon enfrenta uma decisão monumental, com a opção de reivindicar um pagamento único de US$ 621 milhões ou optar por parcelas anuais até que a bolsa total se esgote, embora antes das deduções fiscais.

O impressionante prêmio total aumentou após a ausência de ganhadores do jackpot no sorteio anterior, catapultando-o para o quarto maior jackpot da história da Powerball e o oitavo maior na história da loteria dos EUA.

Qual é o maior prêmio da história da Powerball?

No entanto, o auge das fortunas da Powerball permanece firmemente enraizado na história. O recorde do maior prêmio já conquistado na Powerball, e na verdade em qualquer loteria dos EUA, é de impressionantes US$ 2,040 bilhõesgarantido por um bilhete comprado na Califórnia em novembro de 2022, marcando seu lugar nos anais da lenda da loteria.