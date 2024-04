Orlando Bloom fala sobre seu relacionamento com Katy Perry: são fogos de artifício

Orlando Flor é um dos atores mais reconhecidos de Hollywood. Além de seus filmes, a vida pessoal do intérprete sempre desperta grande interesse na mídia.

Durante sua recente entrevista em Podcast de Trevor Noah chamado ‘What Now?’, Bloom, 47, não teve escrúpulos em falar sobre sua vida com a cantora Katy Perryoito anos mais novo que ele.

A entrevista também abordou a nova série documental do ator, ‘Orlando Bloom: To The Edge’. A relação da estrela de ‘O Senhor dos Anéis’ e o cantor continua cada vez mais forte e, do que Orlando disse, eles estão procurando a normalidade.

“Acho que uma das coisas pelas quais me apaixonei por Katy foi… ela odeia quando digo isso, então tenho que falar com cuidado, mas a música dela estava em todo lugar, certo?”, disse Florescer.

“Quando eu cheguei, estava em todas as estações de rádio, mas eu não estava consciente de… [it] não era o que eu estava ouvindo, mas me apaixonei por Katheryn, uma garota de Santa Bárbara. E por falar nisso, pais, pastores, vivendo de vale-refeição.

“Não estamos falando de glamour, Montecito.”

Orlando Boom, sobre seu amor por Katy: eu não trocaria isso por nada

O casal se conheceu em 2016 em uma das festas realizadas após o Globo de Ouro, mas só no dia 14 de fevereiro de 2019 é que ficaram noivos. Desde então, fruto do amor deles, a filha de três anos Daisy Dove nasceu.

Na mesma conversa, Bloom notou que ele e Perry ter uma “compreensão de onde viemos, o que trabalhamos para fazer, o que tivemos que fazer para chegar onde chegamos”, acrescentando que ela “definitivamente exige que eu evolua”.

“Sinto que faço o mesmo por ela. E isso gera fogos de artifício, desculpe o trocadilho. Mas também proporciona muita diversão e muito crescimento.”

Quanto ao relacionamento deles, Florescer declarou: “Eu não mudaria isso por nada, mesmo quando às vezes parece ‘como fazemos isso?’ Porque temos essas duas carreiras e vidas gigantescas, e a dela é mesmo, você sabe… às vezes é como um universo.

“Mas acho que continuo voltando para ela e tentando segurar sua mão e levá-la de volta para a caixa de areia e dizer… vamos construir um castelo de areia.”