Os apelidos carinhosos que o príncipe William e Kate Middleton deram um ao outro

Aeles comemoram seu 13º aniversário de casamento este mês,Príncipe Williame Kate Middletoncarinhosamente conhecido como Príncipe e Princesa de Gales, continuam a cativar o público com sua mistura de graça real e calor pessoal. Este elegante casal, pais de Príncipe George, Princesa Charlottee Príncipe Luíspossuem mais do que apenas títulos reais – eles compartilham apelidos doces e afetuosos que adicionam uma camada de intimidade às suas vidas importantes.

Editor real Ingrid Sewardfalando com O Show Real do Sol, revelou o lado lúdico do casal com seus apelidos informais. De acordo com Seward, Príncipe William foi carinhosamente apelidado “Grande Willie“enquanto Kate era carinhosamente chamada “Bebês” em seus primeiros dias. Esses apelidos, observa Seward, estão sujeitos a alterações, refletindo a natureza dinâmica de seu relacionamento.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

A tradição dos apelidos íntimos se estende em toda a família realproporcionando um vislumbre de suas vidas privadas. Rei Carlos se refere carinhosamente a Rainha Camila como “querido” ou “amado“, ecoando seus sinceros discursos a a falecida rainha como seu “querida mãe.“

Enquanto isso o duque e a duquesa de Sussex Príncipe Harry e Meghan Markle, também compartilham seu próprio conjunto de apelidos. Conhecido publicamente como “H” e “Meg”, sua terminologia afetuosa sugere carinhos mais profundos e não revelados. A própria Meghan possui uma coleção de apelidos familiares que vão desde “Flor” e “Feijão” para “Tungstênio“, este último concedido por Carlossimbolizando sua resiliência.

Doces palavras: a história de amor do casal real

Refletindo sobre o relacionamento do casal real, Seward elogiou William e Kate por seu apoio mútuo e conexão genuína. Ao contrário do Duque e da Duquesa de Sussex, mais afetuosos publicamente, William e Kate exibem uma forma mais sutil de afetocaracterizado por risadas compartilhadas e toques ocasionais, ressaltando um vínculo profundo e confortável.

A história de amor deles começou em Salão de São Salvadorcarinhosamente conhecido como Sally, onde ambos estudaram na Universidade. Enquanto inicialmente estudava História da arteWilliam logo mudou para Geografia, mas foi rapidamente cativado por Kate, então conhecida como “a garota mais bonita da Sally” e “Linda Kate.” Com o tempo, foi o senso de humor de Kate que realmente chamou a atenção de Williamlevando a uma conexão profunda e duradoura.

O próprio William falou sobre seus primeiros dias, lembrando como o compartilhamento deles risos e interesses lançou as bases para um relacionamento que acabaria por levar ao casamento e à vida familiar. A união se solidificou em um grande casamento em 2011, marcando o início de sua jornada em família.

Ao comemorarem mais um ano de casamento, fica claro que Príncipe William e Kate Middleton não apenas compartilham um profundo afeto, mas também apoiam e inspiram uns aos outros, continuando a incorporar as virtudes de uma parceria real moderna enquanto nutrem uma família baseada no amor e no riso.