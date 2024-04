Os árbitros oferecem lances livres para Lakers e LeBron James durante o jogo para dar-lhes uma vitória crucial

EUuma reviravolta dramática nos acontecimentos durante o último dia do Temporada regular da NBAo Los Angeles Lakers enfrentou o Pelicanos de Nova Orleans em um jogo que teria implicações significativas na classificação dos playoffs para ambas as equipes. No entanto, não foi o típico confronto de alto risco que ganhou as manchetes. Em vez disso, foi um erro notável da mesa de controle que chamou a atenção e gerou polêmica.

O incidente ocorreu perto do final do primeiro trimestre, quando o Pelicanos cometeu a segunda falta nos últimos dois minutos, situação que deveria ter resultado em dois lances de falta para o Lakers. No entanto, tanto os árbitros quanto a mesa de controle ignoraram esta decisão crucial, e o Lakers perdeu a oportunidade de marcar na linha de falta.

LeBron James implora silenciosamente ao Lakers para ajudá-lo enquanto está sentado sozinho no banco

Só no final do quarto é que os árbitros reconheceram o erro e corrigiram a situação, atribuindo aos Lakers os dois lances de falta que tinham falhado. Taurean Prince avançou até a linha e acertou ambos os arremessos com calma, dando ao Lakers um impulso que mais tarde aproveitariam.

O Lakers se reuniu para entrar no Play-In

Apesar do revés inicial, o Lakers se recuperou do desempenho estelar de seu craque, LeBron James. James deu uma masterclass triplo-duplo, acumulando 28 pontos, 17 assistências e 11 rebotes, levando seu time a uma vitória decisiva por 124-108 sobre o Pelicanos.

Com esta vitória crucial, o Lakers garantiram sua vaga no jogo play-in 7/8, onde enfrentarão mais uma vez os Pelicans em Nova Orleans. As apostas são altas, pois uma vitória neste confronto elevaria o Lakers à 7ª posição nos playoffs. No entanto, uma derrota os relegaria a um confronto final contra o vencedor do jogo play-in do Warriors-Kings pela 8ª e última posição do playoff.

À medida que os playoffs da NBA se aproximam, os Lakers encontram-se numa posição precária, mas com o indomável LeBron James a liderar o ataque, continuam a ser uma força a ter em conta enquanto lutam pelo sucesso na pós-temporada.