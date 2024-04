Os chefes adicionam uma arma letal que pode lhes dar a turfa tripla e não há como pará-los

Centão todos se prepararam para tentar parar o Chefeso Cidade de Kansas a administração fez uma jogada magistral e adicionou, na primeira rodada do Draft da NFL, uma arma letal que faltava no Patrick Mahomes‘ ataque, já os tornando favoritos para se tornarem o primeiro time da história a conquistar um tricampeonato.

O Chefes de Kansas City queria mais do que uma simples reconstrução na posição do receptor; eles queriam injetar em sua formação uma velocidade diabólica. A sua ambição recebeu um impulso significativo na primeira ronda do projecto, quando negociaram com o Notas de búfalo para adquirir o receptor do Texas Xavier Digno. A corrida ultrarrápida de 4,21 segundos de Worthy na corrida de 40 jardas no combinado de reconhecimento solidificou sua seleção.

Considerando que os Chiefs tiveram a segunda melhor defesa geral no ano passado, e apesar dos problemas de Mahomes com seus recebedores, eles conseguiram garantir campeonatos consecutivos. A adição de Worthy parece ser a peça exata que eles precisam para explodir mais uma vez, uma reminiscência do tempo que tiveram Monte Tyreek. Na verdade, as qualidades de Worthy, especialmente a sua velocidade, são muito semelhantes às do famoso ‘Cheetah’ Tyreek Hill.

Worthy e Brown são armas letais

O gerente geral do Chiefs, o arquiteto da equipe ao lado do técnico Andy Reid, Brett Veachdisse que a adição de Worthy e Marquise Brown facilitará a vida dos dois principais recebedores do Chiefs, Travis Kelce e Rashee Rice.

“É um jogo de velocidade, e quanto mais velocidade você tiver em campo, mais difícil será para as defesas eliminarem diferentes elementos do jogo”, disse Veach.

“Sempre que você puder agregar velocidade e um cara com esse tipo de versatilidade, acho que você vai se interessar. Só a nossa capacidade de jogar verticalmente e ter velocidade em campo o tempo todo e ter Xavier e Hollywood… Acho que à medida que a temporada avança, teremos um ataque que pode atacar de muitas maneiras diferentes e sempre manter as defesas alertas.”

Então, o ataque dos Chiefs para 2024 é assim:

QB: Patrick Mahomes

WR: Xavier Digno

WR: Arroz Rashee

WR: Hollywood Brown

TE: Travis Kelce

RB: Isaías Pacheco

E vamos ver quem pode detê-los…